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Küresel ekonominin toparlanması 5 yılı bulabilir

Dünya Bankası'nın Baş Ekonomisti Carmen Reinhart "Koronavirüs yasakları kalkınca hızlı bir toparlanma olacaktır ancak ekonominin tamamen toparlanması beş yıl kadar sürebilir" dedi

Dünya Bankası
Reuters

Dünya Bankası'nın Baş Ekonomisti Carmen Reinhart dünya ekonomisinin koronavirüsün etkilerinden toparlanmasının beş yıl kadar sürebileceğini söyledi. Reinhart "Koronavirüs yasakları kalkınca hızlı bir toparlanma olacaktır ancak ekonominin tamamen toparlanması beş yıl kadar sürebilir" dedi.

YOKSULLUK ARTACAK

Reinhart salgının neden olduğu resesyonun bazı ülkelerde diğerlerinden daha uzun süreceğini ve yoksul ülkelerin varlıklı ülkelere kıyasla daha çok etkileneceğini söyledi. Reinhart küresel yoksulluk oranının yaşanan kriz nedeniyle son 20 yılda ilk kez artacağını da ekledi.

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