Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.833,36 %0,87
        DOLAR 32,2219 %0,04
        EURO 35,0402 %0,16
        GRAM ALTIN 2.503,35 %-0,28
        FAİZ 41,86 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 32,78 %-0,55
        BITCOIN 70.960,00 %2,07
        GBP/TRY 41,0116 %0,14
        EUR/USD 1,0866 %0,09
        BRENT 83,15 %-0,67
        ÇEYREK ALTIN 4.092,90 %-0,28
        Haberler Ekonomi Girişimcilik Küresel girişim yatırımlarında düşüş - Girişimcilik Haberleri

        Küresel girişim yatırımlarında düşüş

        Küresel girişim sermayesi yatırımları 2024'ün ilk çeyreğinde 75,9 milyar dolara geriledi. KPMG'nin raporuna göre, en fazla yatırım çeken ülkeler bir kez daha ABD ve Çin olurken yatırımcıların yapay zekâ alanında faaliyet gösteren girişimlere ilgisi bu dönem de devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 08:37 Güncelleme: 21.05.2024 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel girişim yatırımlarında düşüş
        ABONE OL
        ABONE OL

        KPMG'nin girişim sermayesi piyasasının karşılaştığı temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koyan Venture Pulse raporu yayımlandı. 2024 yılı ilk çeyrek dönemi kapsayan rapora göre 7 bin 520 işlemin gerçekleştiği küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları 75.9 milyar dolara düştü.

        Amerika kıtası 2024 yılının ilk çeyreğinde (3 bin 205 işlem, 38,2 milyar dolar işlem hacmi) özellikle ABD'deki yatırım aktivitesinin (2 bin 882 işlem, 36,6 milyar dolar işlem hacmi) etkisiyle, küresel olarak VC yatırımlarından en büyük payı aldı.

        Bu yatırımlar arasında yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Anthropic'e 4 milyar dolar, pil malzemeleri şirketi Ascend Elements'e 704 milyon dolar, Figure AI'ye 675 milyon dolar, astım odaklı biyoteknoloji şirketi Areteia Therapeutics'e 425 milyon dolar ve Mirador Therapeutics'e 400 milyon dolar tutarında gerçekleşen yatırımlar bulunuyor.

        REKLAM

        ASYA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI

        Asya ise Çin'deki üç büyük yatırımın (elektrikli araç şirketi IM Motors'un 1,1 milyar dolar, yapay zekâ odaklı YueZhiAnMian'ın 1 milyar dolar ve Yuanxin Satellite'ın 940 milyon dolar) öncülüğünde bu çeyrekte ikinci en yüksek VC yatırımı (2.305 işlem, 18,9 milyar dolar işlem hacmi) çekti.

        Avrupa'da VC yatırımları bir miktar artarak 1.798 işlem adedi ile 17,9 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

        Bölgedeki en büyük işlemler arasında İsveç merkezli yeşil altyapı şirketi H2 Green Steel'in 5,2 milyar dolarlık ve İngiltere merkezli neobank Monzo'nun 431 milyon dolarlık yatırımlarının ardından Fransa'da Mistral AI'nin 415 milyon dolarlık, Hollanda merkezli e-ticaret şirketi Picnic'in 389 milyon dolarlık ve Fransa merkezli EV firması Electra'nın 334 milyon dolarlık yatırımları yer aldı.

        'SİBER GÜVENLİK YATIRIMLARI ARTABİLİR'

        Raporu değerlendiren KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan, "İkinci çeyreğe girerken, piyasadaki belirsizlik ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılması planlanan birkaç kritik seçim göz önüne alındığında, küresel olarak risk sermayesi yatırımlarının önemli ölçüde artması beklenmiyor olsa da özellikle Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde girişim yatırımlarına ilgi artıyor. Yapay zekâ ve temiz teknolojinin VC yatırımları için sıcak alanlar olmaya devam etmesi bekleniyor, ancak yatırımcılar giderek daha fazla değer odaklı çözümlere ve niş dikeylere yönelik çözümlere odaklandıkça yapay zekâya olan ilgi de dengelenmeye başlayabilir. Bunların yanında şirketler yapay zekâ kaynaklı siber riskleri yönetmeye çalıştığından, siber güvenlik yatırımları da artış gösterebilir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        ABD'den Reisi iddialarına cevap
        ABD'den Reisi iddialarına cevap