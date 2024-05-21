Küresel girişim yatırımlarında düşüş

KPMG'nin girişim sermayesi piyasasının karşılaştığı temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koyan Venture Pulse raporu yayımlandı. 2024 yılı ilk çeyrek dönemi kapsayan rapora göre 7 bin 520 işlemin gerçekleştiği küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları 75.9 milyar dolara düştü.

Amerika kıtası 2024 yılının ilk çeyreğinde (3 bin 205 işlem, 38,2 milyar dolar işlem hacmi) özellikle ABD'deki yatırım aktivitesinin (2 bin 882 işlem, 36,6 milyar dolar işlem hacmi) etkisiyle, küresel olarak VC yatırımlarından en büyük payı aldı.

Bu yatırımlar arasında yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Anthropic'e 4 milyar dolar, pil malzemeleri şirketi Ascend Elements'e 704 milyon dolar, Figure AI'ye 675 milyon dolar, astım odaklı biyoteknoloji şirketi Areteia Therapeutics'e 425 milyon dolar ve Mirador Therapeutics'e 400 milyon dolar tutarında gerçekleşen yatırımlar bulunuyor. REKLAM ASYA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ YATIRIMLARI ÖNE ÇIKTI Asya ise Çin'deki üç büyük yatırımın (elektrikli araç şirketi IM Motors'un 1,1 milyar dolar, yapay zekâ odaklı YueZhiAnMian'ın 1 milyar dolar ve Yuanxin Satellite'ın 940 milyon dolar) öncülüğünde bu çeyrekte ikinci en yüksek VC yatırımı (2.305 işlem, 18,9 milyar dolar işlem hacmi) çekti.