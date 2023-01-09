Küresel ısınma, kar turizmini vurdu

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Küresel ısınma, bu kış etkisini yoğun olarak hissettiriyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve yağış düşüklüğü nedeniyle alışık olmadığımız bir kış yaşıyoruz.

Fransız medya kuruluşu France24, yüksek sıcaklık ve seyrek kar yağışı nedeniyle Alpler'de kayak sektörünün endişeli olduğunu yazdı. Alpler'in büyük bölümü, İsviçre'deki rekor sıcaklıklar nedeniyle normal görüntüsünün uzağında... Kar görmeye alışık olduğumuz dağları çimler örterken kayak sektörü ve kış sporları organizatörleri endişeli. Fransa'daki Chamonix, Avusturya'daki Innsbruck ve İsviçre'deki Crans-Montana gibi kayak merkezlerinde çimen, kaya ve toprak görüntüsü hakim.

Yeni yılın ilk hafta sonunda İsviçre'deki Delemont kasabası 20.2 derece sıcaklığı gördü. Bu değer şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık rekoru olarak kaydedildi. 1991-2020 ortalamasının 16 derece üzerinde olan bu sıcaklık, 'Haziran ayına yakışır' olarak değerlendirildi. Kayağın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan İsviçre'nin Adelboden bölgesinde yarışın yüzde 100 suni kar üzerinde yapılacağı açıklandı.

Brüksel Üniversitesi İklim Bilimi Profesörü Wim Thiery, "Bu yüzyılın sonunda Alpler'de kayak yapmak mümkün olmayacak. Gelecek bu sorun daha da derinleşecek, iklim ısındıkça karlar erimeye devam edecek" diyerek geleceği yönelik karanlık bir tablo çizdi.

TÜRKİYE'DE DE SUNİ KAR YAĞIŞI YAPILIYOR Ülkemizde kış turizmi denince akla gelen ilk noktalardan olan Uludağ'da da kar yağışının yetersizliği nedeniyle suni kar üretiliyor. Otelciler, kar makineleriyle kış turizmini canlandırmak için çalışıyor. Eksi 5 derecenin altındaki sıcaklıklarda kar üreten makineler, gece yarısından itibaren sabah kadar çalışarak toprağı karla kaplıyor.