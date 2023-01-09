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Küresel ısınma, kar turizmini vurdu

Avrupa'da ve Türkiye'de küresel ısınma nedenli mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar kış turizmini vurdu. Kar yağışının azlığı nedeniyle kış sporları ve kayak turizmi durma noktasına geldi. Oteller yapay kar makineleriyle turizmi canlandırmaya çalışıyor

Küresel ısınma, kar turizmini vurdu
HABERTURK.COM

Küresel ısınma, bu kış etkisini yoğun olarak hissettiriyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve yağış düşüklüğü nedeniyle alışık olmadığımız bir kış yaşıyoruz.

Fransız medya kuruluşu France24, yüksek sıcaklık ve seyrek kar yağışı nedeniyle Alpler'de kayak sektörünün endişeli olduğunu yazdı. Alpler'in büyük bölümü, İsviçre'deki rekor sıcaklıklar nedeniyle normal görüntüsünün uzağında... Kar görmeye alışık olduğumuz dağları çimler örterken kayak sektörü ve kış sporları organizatörleri endişeli. Fransa'daki Chamonix, Avusturya'daki Innsbruck ve İsviçre'deki Crans-Montana gibi kayak merkezlerinde çimen, kaya ve toprak görüntüsü hakim.

Yeni yılın ilk hafta sonunda İsviçre'deki Delemont kasabası 20.2 derece sıcaklığı gördü. Bu değer şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık rekoru olarak kaydedildi. 1991-2020 ortalamasının 16 derece üzerinde olan bu sıcaklık, 'Haziran ayına yakışır' olarak değerlendirildi. Kayağın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan İsviçre'nin Adelboden bölgesinde yarışın yüzde 100 suni kar üzerinde yapılacağı açıklandı.

Brüksel Üniversitesi İklim Bilimi Profesörü Wim Thiery, "Bu yüzyılın sonunda Alpler'de kayak yapmak mümkün olmayacak. Gelecek bu sorun daha da derinleşecek, iklim ısındıkça karlar erimeye devam edecek" diyerek geleceği yönelik karanlık bir tablo çizdi.

TÜRKİYE'DE DE SUNİ KAR YAĞIŞI YAPILIYOR

Ülkemizde kış turizmi denince akla gelen ilk noktalardan olan Uludağ'da da kar yağışının yetersizliği nedeniyle suni kar üretiliyor. Otelciler, kar makineleriyle kış turizmini canlandırmak için çalışıyor. Eksi 5 derecenin altındaki sıcaklıklarda kar üreten makineler, gece yarısından itibaren sabah kadar çalışarak toprağı karla kaplıyor.

ERZURUM'DA KAR DUASI

Erzurum'a bağlı Palandöken'de ise kar yağışı azlığı nedeniyle kar duasına çıktı. Son yılların en kurak kış mevsimi yaşanırken din görevlileri ile köylüler kar yağması için toplanarak dua etti.

SURURİ ÇORABATIR: SÖMESTİR DÖNEMİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Habertürk TV'de katıldığı Para Gündem programında, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki ve Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas'ın sorularını yanıtlayan Çorabatır, sömestir döneminde kar yağışı beklendiğini ve bu dönemde kar turizmin canlanacağını belirtti. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, son durumu şöyle özetledi:

"Kayseri, Kartalkaya, Uludağ gibi yerlerde kar yağışını dört gözle bekliyoruz. İklim değişikliği nedeniyle dünyada bir sıkıntı var. Yağışın olmaması... Sömestiri etkilemez, meteorolojik verilerden takip ettiğim kadarıyla yağış bekleniyor. Şunu da söyleyeyim, biz bu turizm çeşitliliği açısından bakarken yurtdışını da takip ediyoruz. Avrupa'da da ne yazık ki kar yağışı yok. Orada da kayak pistlerinde kar yok. Sömestir döneminde olacak kar yağışıyla kar turizmi olacağını takip ediyoruz."

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