Küresel LNG ithalatı temmuzda yüzde 1,8 arttı

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nun (GECF) yayımladığı "Aylık Gaz Piyasası Raporu"na göre, küresel LNG ticaretinin artışına Asya Pasifik ve Orta Doğu bölgeleri öncülük etti.

Spot LNG fiyatlarının dalgalı seyretmesi LNG sevkiyatlarının Asya Pasifik bölgesine kaymasına yol açtı.

Küresel LNG ticareti temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 artarak 32,7 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Küresel LNG ithalatı ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artışla 239,3 milyon ton oldu.

Asya Pasifik bölgesinin LNG ithalatı temmuzda yüzde 14 artışla 23,4 milyon tona yükseldi.

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Bölgede etkili olan sıcak hava elektrik tüketimini ve buna bağlı olarak LNG ithalatını artırdı.

Hindistan, Endonezya, Japonya, Güney Kore ve Tayland ithalatta en büyük paya sahip olan ülkeler oldu. Ocak-temmuz döneminde ise bölgenin LNG ithalatı yüzde 11 artarak 164,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Orta Doğu bölgesinde ise LNG ithalatı Mısır'ın iç tüketimini karşılamak amacıyla ithalata ağırlık vermesi nedeniyle Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bölgenin temmuz LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 1,67 milyon tona yükselirken, ocak-temmuz dönemi ithalatı yüzde 39 artarak 5,49 milyon tona çıktı.