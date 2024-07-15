Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.064,85 %0,37
        DOLAR 33,0660 %0,10
        EURO 36,0837 %0,13
        GRAM ALTIN 2.560,99 %-0,02
        FAİZ 40,68 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 32,68 %-0,17
        BITCOIN 62.931,00 %4,68
        GBP/TRY 42,9722 %0,15
        EUR/USD 1,0901 %-0,06
        BRENT 85,05 %0,02
        ÇEYREK ALTIN 4.187,21 %-0,02
        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

        Küresel piyasalar, hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulmasının ardından yeni haftaya karışık bir seyirle başladı. Analistler, bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığının fiyatlandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

        Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Çin'de 2. çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak beklentilerin altında kaldı.

        Ülkede, perakende satışlar ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti.

        Analistler, açıklanan verilerin ardından Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için daha fazla adım atabileceğini kaydetti.

        REKLAM

        Dolar/yen paritesi, yatay seyirle 158,2'de bulunuyor.

        Güney Kore'de Kospi endeksi, bir önceki kapanışın yüzde 0,14 üstünde 2.861 puandan günü tamamladı.

        Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde yatay seyirle 2.971 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 18.026 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 80.729 puanda bulunuyor.

        Japonya'da ise tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Biden: Siyaseti soğutmanın zamanı geldi
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!