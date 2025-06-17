Küresel piyasalar karışık seyrediyor

İran ve İsrail arasında geçen hafta cuma günü başlayan çatışmalar devam ederken, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Halihazırda ABD'nin korumacı ticaret tutumu nedeniyle imalat sanayi ve ticaret stratejine yönelik belirsizliklerin devam ettiği küresel ekonomide artan enerji arzı riskleri şirketlerin ve devletlerin gelecek projeksiyonlarını zorlaştırıyor.

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerle enflasyon-resesyon endişelerinin tekrar artabileceğini söyledi.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar da yatırımcıların odağında bulunuyor. Bankanın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD ve ticaret ortaklarının tarifeler konusundaki müzakereleri ve ticaret görüşmeleri devam ederken, konuya ilişkin haber akışı da pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesine katılmak üzere dün Kanada'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada, yeni ticaret anlaşmaları duyurmayı beklediğini ifade etmişti.

ABD, İngiltere menşeli otomobillere yıllık 100 bin araçlık kota tanıdı

Başkan Trump, G7 Liderler Zirvesi'nde İngiltere ile vardıkları ticaret anlaşmasının uygulanmasına ilişkin detayları içeren kararnameye imza attı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlendiği ortak basın toplantısında konuşan Trump, anlaşmanın her iki taraf için de adil bir anlaşma olduğunu, istihdam ve gelir yaratacak daha pek çok başka anlaşmalarının olabileceğini söyledi.

Kararnamede, anlaşma kapsamında İngiltere'nin "ABD'nin üretim altyapısına zarar veren ve ulusal güvenliğini tehdit eden" birçok tarife dışı engeli azaltmayı ya da kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

ABD'nin İngiltere menşeli otomobillere yıllık 100 bin araçlık bir kota tanıyacağı ve bu kotaya kadar yüzde 10'luk tarife uygulanacağının belirtildiği kararnamede, havacılık ürünlerinde ise tarifesiz ticaret gerçekleştirileceği kaydedildi.

REKLAM

Petroldeki yükselişin ardından ABD'de endeks vadeli kontratlar negatif seyrediyor

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle ortaya çıkan enerji arz endişeleri bugün piyasalarda yeniden etkisini gösterirken Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yüzde 0,8 yükselişle 72,7 dolardan başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,9 primle 70,6 dolara çıktı.