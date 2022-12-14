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Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalarda, dün ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
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AA

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ekimde yüzde 7,7 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artış, kasımda yüzde 7,1'e gerileyerek üst üste ikinci ayında da yavaşlama kaydetti. TÜFE'deki aylık artış oranı da ekimde bulunduğu yüzde 0,4 seviyesinden kasımda yüzde 0,1'e indi.

Beklentilerin altında kalan veriler, enflasyonda en kötünün geride kaldığı umutlarını artırırken, bu akşam saat 22.00'de açıklanacak FOMC toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmelerde para politikasının seyrine dair ipuçları arayacak olan yatırımcılar, Fed üyelerinin projeksiyonlarını içeren nihai faiz oranına ilişkin grafikten de sıkılaşmanın ne kadar süreceğine dair belirsizlikleri gidermeye çalışacak.

50 BAZ PUAN ARTIRILMASI BEKLENİYOR

Piyasalarda, halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 80 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. Üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,73 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 değer kazandı. Dolar endeksi dün 103,6 ile son 6 ayın en düşük seviyesine gerilerken, bugün 104,1'den işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,62 seviyelerinden yüzde 3,43'e kadar gerilemesinin ardından yüzde 3,49'da dengelendi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, FOMC toplantısı öncesi alıcılı seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI ALICILI SEYİR İZLİYOR

Avrupa tarafında, dün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ithal doğal gaza uygulanacak tavan fiyatı belirlemek üzere gerçekleştirdikleri müzakerelerde anlaşma sağlayamadı.

Dün Almanya'da enflasyon verilerine ilişkin yapılan ikinci tahminler, öncü verilere kıyasla bir revizyona işaret etmedi. Buna göre ülkede TÜFE kasımda aylık bazda yüzde 0,5 gerilerken, yıllık bazda yüzde 10 artış kaydetti. Ülkede ZEW beklenti endeksi de ekonomik koşullarda iyileşmeye işaret etti. Öte yandan İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 ile ekimde değişim göstermedi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,34 değer kazandı. euro/dolar paritesi 1,0674 ile 9 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,0630 seviyesinde yatay seyrediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne alıcılı başladı.

ABD TİCARET BAKANLIĞI 35 ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİNİ KARA LİSTEYE ALDI

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 salgını kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmeye devam edilirken, ABD Ticaret Bakanlığı'nın bu hafta içinde Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies'in yanı sıra 35 Çinli teknoloji şirketini kara listeye aldığını açıklayacağına dair haberler risk iştahını sınırladı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ekimde sanayi üretimi aylık yüzde 3,2 azalarak beklentilerin altında kalırken, endekste yıllık bazdaki artış da yüzde 3,7'den yüzde 3'e geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

DOLAR/TL 18,64'TEN İŞLEM GÖRÜYOR

Yurt içinde dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 değer kazanarak 5.256,19 puan ile kapanış rekorunu tazelerken, tarihi zirvesini de 5.299,33 puana taşıdı. TL varlıklara artan taleple Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 9 Aralık 2021'den bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına inerek 490 seviyesinde dengelendi.

Dolar/TL ise dün günü 18,6427'den tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6410'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından pay piyasalarında yaşanan hızlı yükselişin, yatırımcıların Fed'in nihai faiz oranına dair daha fazla netlik beklemesi ile yerini temkinli bir seyre bıraktığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.320 ve 5.400 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, kasım ayı TÜFE

13.00 euro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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