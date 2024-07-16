Küresel piyasalar Trump'ın yeniden seçilme ihtimaliyle karışık seyrediyor

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması hem başkanlık yarışındaki gidişatı hem de gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik beklentileri etkiledi.

Analistler, saldırının ABD'de daha fazla siyasi çekişmeye neden olma potansiyeli taşımasına karşın, Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

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Bu durumun ABD'nin gelecek dönemde izleyeceği ekonomi politikalarını da etkilemesinin öngörüldüğünü aktaran analistler, özellikle Trump döneminde öne çıkan ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelebileceği olasılığının Çin başta olmak üzere bazı ülkelerin pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamaları para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı. Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki üç verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti. Ayrıca iş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde bankanın bir tepki verebileceğine işaret eden Powell, Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gitme ihtimaline ilişkin para piyasalarındaki fiyatlamaların sorulması üzerine ise "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim." dedi.

Powell'ın açıklamalarının ardından bankanın eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, makroekonomik verilerden alınacak sinyaller de yakından takip ediliyor. REKLAM Bu gelişmelerin ardından dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi günü yüzde 4,23'ten tamamlarken, bugün yüzde 4,22 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi üç günlük düşüşün ardından dün yüzde 0,2 artışla 104,26 seviyesine çıkarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,34 seviyesinde seyrediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda 2.430 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yaklaşık 84 dolardan alıcı buluyor.

Bununla birlikte, ABD'de bilanço sezonunda bugün United Health, Bank of America ve Morgan Stanley başta olmak üzere birçok şirketin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı fiyatlamalarda oynaklığı artırması bekleniyor. Kripto para piyasalarında hafta sonundan bu yana yükseliş eğiliminin öne çıkması dikkati çekerken, Bitcoin'in fiyatı cuma gününden bu yana yaklaşık yüzde 10 yükselişle 64 bin dolar seviyesine çıktı. New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,4 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,28 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,53 artışla rekor kapanış gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

REKLAM Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir hakim olurken, söz konusu seyre lüks mal üreten şirketler ile yenilenebilir enerji sektöründeki şirketler öncülük etti. Analistler, ABD'de Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da risk algısının yükselmesine neden olduğunu bildirdi. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,84 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında yeni günde karışık bir seyir öne çıkarken, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı dalgasının başlayabileceği ihtimali piyasalardaki tedirginliğin başlıca sebebi olarak görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 geriledi. REKLAM Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 11.064,85 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 32,9969'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0324 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: