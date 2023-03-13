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Küresel piyasalar yeni haftaya ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle başladı

Küresel piyasalar, ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle yeni haftaya başlarken, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemler pozitif fiyatlamaları destekliyor

Küresel piyasalar yeni haftaya ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle başladı
AA

ABD'deki gelişmeler varlık fiyatlarında oynaklığı artırmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamalar da büyük oranda değişti.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), SVB iflasının ardından mevduatların korunmasına ilişkin alınan kararları açıkladı ve SVB müşterilerinin mevduatlarına bugünden itibaren erişebileceklerini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, FDIC ve Fed'in önerilerini dinledikten ve ABD Başkanı Joe Biden ile istişare ettikten sonra FDIC'nin SVB kararının tüm mevduat sahiplerini tamamen koruyacak şekilde tamamlanmasını sağlayacak eylemleri onayladığı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden da, SVB ve Signature Bank'ın iflası gibi durumlarla yeniden karşılaşmamak için daha büyük bankaların denetimini ve düzenlemesini güçlendirme çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Söz konusu adımlar pay piyasalarında risk iştahını artırırken, Fed'in gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu.

Bankanın nihai faiz oranını da yüzde 5,00-5,25 bölgesinde belirleyeceğine ilişkin öngörüler öne çıkarken, söz konusu fiyatlamalar bankanın 25 baz puanlık en fazla 2 faiz artışına daha gideceğinin tahmin edildiğine işaret etti.

Fed'in şahin adımlarını beklenenden daha önce sonlandırmak zorunda kalacağına yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi 103,8'le 16 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi geçen hafta çarşamba günkü yüzde 5,10'luk zirvesinden yaklaşık 67 baz puan gerileyerek yüzde 4,43'e indi. Artan risk iştahıyla altının ons fiyatı 9 Şubat'tan bu yana ilk kez 1.889 doları görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.880 dolarda dengelendi.

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerle birlikte yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, Fed'in gelecek hafta yapılacak para politikası toplantısı öncesindeki son enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Cuma günü bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,45, Nasdaq endeksi yüzde 1,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise yüzde 2'ye yaklaşan yükselişle başladı.

Avrupa'da da vadeli işlem piyasalarının yeni haftaya yükseliş eğilimiyle başladığı görülürken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bankanın yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi beklenirken, analistler, ABD'deki fiyatlamalara paralel ECB'nin adımlarına yönelik beklentilerin de değişebileceğini dile getirdi.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,30 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,55 geriledi.

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izlenirken, Çin'de hükümetin Çin Merkez Bankası (PBoC) görevlilerini değiştirmemesi piyasalarda olumlu karşılandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin kontrollü şekilde büyümesini destekleyeceklerini belirtirken, PBoC Başkanı Yi Gang'ın görevine devam edeceğinin duyurulması, mevcut politikaların devam edeceği şeklinde yorumlandı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,13 altında 5.384,56 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 8,8 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Dolar/TL cuma günü yüzde 0,1 artışla 18,9677'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,9540 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akşının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.340 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, ocak ayı ciro endeksleri

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