Euro bölgesinde başta Almanya olmak üzere beklentinin oldukça altında gelen PMI (satın alma yöneticileri) endeksi ve küresel yavaşlama endişeleri nedeniyle Avrupa borsaları ve euro düştü, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri 2016 ekim ayından bu yana ilk kez sıfırın altına indi.
PMI endeksi, şirketlerin satın alma yöneticilerinin, mal ve hizmet satın alma eğilimlerini gösteriyor ve büyüme gidişatına dair en güçlü verilerden biri olarak dikkate alınıyor. Almanya'da endeks üç aydır gerilerken kabul edilebilir seviye olan 50'nin de altına indi. 48 üzerindeki beklenti de 44.7'ye indi.
Euro bölgesi imalat PMI 49.5 beklenirken 47.6 geldi.
Para piyasalarında ise dolar endeksi yüzde 0.3 puan artarken, Çarşamba günkü Fed kararı sonrası 1.14485 ile son 1.5 ayın en yükseğine çıkan euro/dolar paritesi 1.12'leri gördü.
Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yavaşlama eğilimi borsalara da yansırken Alman hisseleri 0.6 puan ve Londra ve Paris endeksleri de 0.8 puan düştü. Yüzde 1 düşen otomobil hisseleri aşağı yönlü harekette başı çekti. Uzmanlar, gelen verilerin Avrupa imalat sektöründe daha zayıflarının da habercisi olduğunu belirterek herkesin dönüm noktasının neresi olacağının beklendiği belirtiyor.
Hafta başında son 5.5 ayın en yüksek seviyesini gören MSCI endeksi 0.2 puan düşerken Dow Jones, S6P ve Nasdaq da yarım puan geriledi.
TRUMP: UMARIM FED SIKILAŞTIRMA YAPMAZ
Güvercin söylemlere keskin bir dönüş yapan Fed kararlarının ardından Almanya verileri ekonomik görünüme dair endişeleri besliyor ve ABD tahvillerindeki düşüşle birlikte resesyon beklentileri güçleniyor.
Piyasalarda Fed'in sonraki hamlesinin faiz indirimi olabileceğine yönelik konsensüs artıyor. ABD'de 3 aylık hazine bonosu getirileri ve 10 yıllıklar arasındaki spread ağustos 2007'den beri en düşük düzeyine inmişti.
Trump bugün yaptığı açıklamada, Çin ile anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtirken, "Umarım Fed sıkılaştırma yapmaz." dedi.
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