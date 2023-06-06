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Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışına devam ediyor

Küresel piyasalarda karışık seyir
AA

Fed'in gelecek dönemde izleyeceği para politikası adımları yatırımcıların odağında olmayı, makroekonomik veriler de karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,3'e düşerken, fabrika siparişleri nisanda yüzde 0,4 artsa da öngörüleri karşılayamadı.

Öte yandan, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesiyle birlikte ABD hazinesi tahvil satışlarına başlarken, ABD hükümetinin borçlanmasının piyasalarda likiditeyi olumsuz etkileyebileceği endişesi devam ediyor.

Fed'in gelecek hafta yüzde 75 ihtimalle faiz oranlarını değiştirmeyeceği fiyatlanırken, Banka'nın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

Emtia fiyatlarında da karışık bir seyir öne çıkıyor. Altının ons fiyatı güne yüzde 0,1 azalışla 1.960 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 76,5 dolardan başladı.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,20, Nasdaq endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,59 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa'da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonist baskıların yüksek seyrettiğini, çekirdek enflasyonun zirve yaptığına dair net bir kanıt olmadığını söyledi.

Enerji desteklerini sürdürmenin orta vadede enflasyonist baskıları artıracağını aktaran Lagarde, "Enerji krizi hafiflerken hükümetler ilgili destek önlemlerini derhal ve uyumlu bir şekilde geri almalıdır." ifadesini kullandı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, Banka'nın yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,54, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,78 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Asya piyasaları yeni güne karışık seyirle başladı.

Avustralya Merkez Bankası, bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,10'a çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, iş gücü piyasasında sınırlı da olsa bir gevşeme olduğu ancak bu durumun enflasyonla mücadelede yetersiz kaldığı belirtildi. Bankanın faiz artırımlarına devam edebileceği aktarılan açıklamada, faizlerin daha da artırılmasıyla enflasyonun daha kısa sürede makul seviyelere inmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Ueda Kazuo, ülkede enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yükseldiğini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azaldı.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı seyrini üçüncü güne taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 5,04 üzerinde 5.372,66 puandan tamamladı.

Dün Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına gerilerken, şu sıralarda 491 baz puan seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL, dün yüzde 1,5 artışla 21,2745'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 21,4670 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.300 ve 5.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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