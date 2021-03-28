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Küresel rüzgar enerjisinde kurulu güç artmaya devam edecek

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne 2025'e kadar yaklaşık 469 gigavat kapasite ilave edilmesi bekleniyor. Küresel rüzgar enerjisinde kurulu güç geçen yıl 743 gigavata ulaştı

Küresel rüzgar enerjisinde kurulu güç artmaya devam edecek
AA

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan "Küresel Rüzgar Raporu 2021" raporuna göre, dünya genelinde 2025'e kadar her yıl ortalama 94 gigavat rüzgar kapasitesinin işletmeye alınacağı tahmin ediliyor.

Geçen yılın ilk altı ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle kısıtlı çalışma düzenine geçilirken, tüm sektörlerde üretim zincirindeki aksama yüzünden bir çok enerji projesi ertelendi veya durduruldu.

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren ise küresel anlamda ekonomilerin toparlanmasıyla ivme kazanan tüm sektörlerle birlikte rüzgar enerjisi sektörü de salgının etkilerini en aza indirmeyi başardı.

Rapora göre, geçen yıl toplamda 93 gigavat rüzgar enerjisi devreye alındı ve küresel rüzgar enerjisinde kurulu güç 743 gigavata ulaştı.

Böylelikle, Kovid-19 salgınına rağmen küresel rüzgar enerjisi kurulu kapasitesi geçen yılı rekor seviyede tamamladı.

İKLİM POLİTİKALARI ETKİLİ OLDU

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne gelecek 5 yıl içinde 469 gigavat ilave kapasitenin eklenmesi bekleniyor.

Rapora göre, salgına rağmen, geçen yıl teknolojik gelişmelerin katkısıyla rüzgar enerjisi sektörü büyürken, ekipman üretimine yeni oyuncuların da dahil olmasıyla rüzgar enerjisi sektöründe rekabet arttı, kurulum maliyetleri ise azaldı.

Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünün artışında hükümetlerin iklim politikalarını sistematik bir şekilde uygulaması etkili olurken, fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş konusunda sert adımların atılması ve uygulamaların sürdürülmesi etkili oldu.

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