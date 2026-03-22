Kürşad Zorlu: Nevruz, artık Türk devletlerinin ortak anma günü
21 Mart Nevruz Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da Gaziantep'teki kutlamalara katıldı. Zorlu, "Nevruz, artık Türk devletlerinin ortak anma günü haline getirilmiştir. Kutlu olsun." paylaşımında bulundu
Giriş: 22.03.2026 - 19:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu Gaziantep'teki kutlamalara katıldı.
Zorlu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu:
21 Mart Nevruz kutlamalarını, Güneydoğu’nun yükselen yıldızı Gaziantep’te büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın önerisiyle Nevruz, artık Türk devletlerinin ortak anma günü haline getirilmiştir. Kutlu olsun!
Türk dünyasında “dilde, fikirde, işte birlik” şiarı ile her alanda yakınlaşıyor ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.
Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ