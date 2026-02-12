Canlı
        Haberler Gündem Güncel Kurtarıldılar, gözaltına alındılar | Son dakika haberleri

        Kurtarıldılar, gözaltına alındılar

        Karaman'da define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı. 4 saatlik çalışmayla çıkarılan 3 kişi, sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 10:08 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:09
        Kurtarıldılar, gözaltına alındılar
        Karaman'da define bulmak için girdikleri sarnıçta mahsur kalan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla 4 saatte kurtarıldı

        Karaman'da 3 kişi define bulmak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldı. 25 metre derinliğindeki sarnıçta mahsur kalan kişiler, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. 3 kişi daha sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Madenşehri köyünün bulunduğu Karadağ'ın Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanı olan bölgede devriye görevi yapan jandarma ekibi, sarnıç içerisinde bazı kişiler olduğunu fark etti. Bunun üzerine sarnıcı kontrol eden ekip, İ.K., E.E. ve N.Ş. isimli kişilerin define aramak amacıyla girdikleri sarnıçta halatın kopması sonucu mahsur kaldıklarını belirledi.

        "4 SAATTE KURTARILDILAR"

        3 kişinin mahsur kaldıkları sarnıçtan kurtarılabilmesi için olay yerine AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edilirken, tedbir amaçlı 112 Acil Sağlık ekibi de bölgeye yönlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren koordineli çalışma sonucu 3 kişi mahsur kaldıkları sarnıçtan halatlar yardımıyla çıkarıldı. Hazır bekleyen ambulansta kontrolden geçirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Devlet Bahçeli'nin de eğitim gördüğü, restorasyon halindeki 115 yıllık okulda yangın

        Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eğitim gördüğü kentin sembol okullarından 115 yıllık Yediocak İlkokulu, çıkan yangında zarar gördü.

