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Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

Bir dönemin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonra ortaya çıktı. Erhan Ufak, 2003 yılında seyirciyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Güllü Erhan karakteri ile hafızalara kazındı. Necati Şaşmaz, Öykü Namal, Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca gibi ünlü oyuncularla birlikte rol alan Ufak, tam 55 kilo verdi. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte, Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının inanılmaz değişimi...

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  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Güllü Erhan karakteri ile hafızalara kazındı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    2003 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 4 yıl seyirciyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisinde adını duyuran Ufak; Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Kurtlar Vadisi Pusu yapımlarında da rol aldı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi ünlü oyuncularla birlikte rol alan Erhan Ufak yıllar sonra ortaya çıktı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    1978 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 2015 yılında Süreyya Kul ile nikah masasına oturdu.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    Şimdilerde iki çocuk babası olan Ufak, dizinin ardından ekranlardan uzakta sakin bir hayat yaşamaya başladı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    Azerbaycan'da Türk Sanat Akademisi'ni kuran ünlü oyuncunun İstanbul'da gayrimenkul firması bulunuyor.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    Fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı olan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı son haliyle gündeme geldi.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    Tam 55 kilo veren ünlü oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    İşte, Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak'ın son hali ve Habertürk Magazin Sorumlusu Aytekin Teker ile ola röportajı...

     
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    NECATİ VE RACİ ŞAŞMAZ SAYESİNDE OYUNCU OLDUM

    Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak'ın televizyon serüveni Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başlamış.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    Oyunculuk eğitimi olmadığını söyleyen Erhan Ufak, "Daha önce oyunculukla ilgili bir düşüncem hiç olmamıştı. Necati (Şaşmaz) ve Raci (Şaşmaz) Bey ile çocukluktan beri tanışıyoruz. Aile dostluğumuz vardı. Beni ekibe dahil ettiler." dedi.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    3 BÖLÜMLÜK ŞANS VERDİLER YOKSA ÖLECEKTİM

    Ufak sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... (Gülüyor) Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    'KURTLAR VADİSİ' İŞLENMEMİŞ KONULARI ELE ALDI

    'Kurtlar Vadisi'nin daha önce işlenmemiş konuları ele aldığı için unutulmadığını ifade eden Erhan Ufak, oyuncu kadrosuna da dikkat çekti. Ufak, "Birbirinden usta oyuncular rol aldı. Her karakter özenle seçilmişti. Necati Şaşmaz (Polat Alemdar), Oktay Kaynarca (Süleyman Çakır) İstemi Betil (Laz Ziya), Tarık Ünlüoğlu (Testere Necmi), Gürkan Uygun (Memati) ve Haldun Boysan (Tombalacı Mehmet) gibi isimlerin canlandırdığı roller pek çok oyuncunun üzerine yapıştı. Bu da karakterlerin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor." dedi.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    'KURTLAR VADİSİ' NEDENİYLE UZAKLAŞTIM

    Oyuncu, ekranlardan uzaklaşması hakkında ise şunları söyledi: Bir dönem 'Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlama olasılığı vardı. O yüzden başka projede yer almadım. Oyunculuğu bırakmış değilim. 'Güllü Erhan' gibi iz bırakabileceğim bir rol teklifi gelirse düşünürüm.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    İYİ PARALAR KAZANDIM

    Dizinin ilk dönemlerinde çok iyi paralar kazandığını ifade eden oyuncu, "O zamanlar pastanın dilimleri hakkaniyetli dağıtılıyordu. Ancak 2008'den sonra işler biraz değişti. Başrol oyuncuları ve ana karakterler tabi yine iyi kazanıyor ama yan rollerin gelirleri düştü." diye konuştu. Ufak, diziden kazandığı ilk parayla da otomobil aldığını söyledi.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    'MEMATİ' EN FARKLI KARAKTERDİ

    Dizide hemen hemen her karakterin unutulmaz olduğunu belirten Ufak, 'Memati'nin kendisinde başka bir yeri olduğunu vurguladı.

     
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    Rol arkadaşlarıyla zaman zaman görüştüklerini de söyleyen Erhan Ufak, "Beraber çalıştığımız dönemde tabi daha yakındık ama pek çok oyuncunun yaşadığı gibi set bitince kopukluk oluyor." ifadelerini kullandı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    SANAT AKADEMİSİ KURDU

    Yaşamının bir kısmını Azerbaycan'da sürdüren Ufak, burada Türk Sanat Akademisi'ni kurmuş. Erhan Ufak, "Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. 
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    55 KİLO VERDİ

    Bir dönem fazla kilolarından dert yanan oyuncu, 2017'de tüp mide ameliyatı olmuş. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşmüş.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    2 ÇOCUK BABASI

    İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurduğunu da belirten oyuncu, eşi Süreyya Hanım ile de bu sektör üzerinden tanışmış. Ufak, "Eşim de gayrimenkul sektöründe çalışıyordu. Ortak iş hayatımız bizi bir araya getirdi. Zorlu ama güzel başlayan beraberliğimiz önce evlilikle sonra da çocuklarımızla taçlandı." dedi.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

    ÇOCUKLARIM KENDİ KARARLARINI VERECEKLER

    Miray (4) ve Mehmetcan (5) adında iki çocuğu bulunan Erhan Ufak, 'Çocuklarınızın oyuncu olmasını ister misiniz?' sorusuna kısa ve net yanıt verdi: Hangi mesleği yapacaklarına kendileri karar verecekler. Biz de anne ve babası olarak destek vereceğiz.
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!
  • Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü tam 55 kilo verdi! Erhan Ufak bir deri bir kemik kaldı!

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