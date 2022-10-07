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Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, neden öldü?

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği İplikçi Nedim karakteri ile hafızalara kazınan İsmail İncekara hayatını kaybetti. Zincirbozan, Kocan Kadar Konuş, Aliye pek çok yapımda ekran karşısına geçen usta ismin vefat haberini Zafer Algöz duyurdu. İşte, İsmail İncekara'nın ölüm nedeni hakkında merak edilenler...

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  • Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz verdi. Üzücü haberin ardından "Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte,  İsmail İncekara'nın ölüm nedeni ve hayatı hakkında detaylar...
  • Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?

    1950 doğumlu usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı İsmail İncekara Bursa'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları Kanlıca ve Sakarya'da geçmiştir. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak Lise eğitimini tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun olmuştur. İsmail İncekara mezuniyetin ardından ise İstanbul Devlet tiyatrosunda çalışmaya başlamıştır.
  • Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Bugüne kadar Duvardaki Kan, Melek Apartmanı, Deli Yürek, Azad, Kurtlar Vadisi, Aliye, Aynı Çatı Altında, Yalancısın Sen ve Kılıç Günü dizilerinin yanı sıra Avrenosun Müşterileri, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu, Barda, Zincirbozan, Kirpi ve Hiç Rıza sinema filmlerinde rol almıştır.
  • Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    ÜNLÜ OYUNCU İSMAİL İNCEKARA NEDEN ÖLDÜ?

    Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı İplikçi Nedim karakteri ile akıllarda yer edinen usta oyuncu hayatını kaybetti. İsmail İncekara'nın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    İSMAİL İNCEKARA ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER HANGİLERİ?

    Kocan Kadar Konuş: Diriliş - Kıvanç Baruönü - 2016
    Kocan Kadar Konuş - Kıvanç Baruönü - 2015
    Hiç Rıza : Ramazan Ekmekçi - 2011
    Kirpi : Erdal Murat Aktaş - 2009
    Zincirbozan : Ulaş İnanç - 2007 - Turgut Özal
    Barda : Serdar Akar - 2006 Hakim
  • Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006 - Dogibus

    Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar AKAR - 2000 - Toraman

    Avrenos'un Müşterileri : Philippe Venault - 1995 - Toufik

    Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

    Yalancısın Sen : Hakan Arslan - 2009

    Aynı Çatı Altında : Birkan Uz - 2006

    Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Valentino Naci
  • Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu İsmail İncekara kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

    Kurtlar Vadisi : Osman Sınav - Serdar Akar - 2003-2005 - İplikçi Nedim

    Azad : Aydın Bulut - 2002 - Muhtar Recep

    Hayat Bağları : Osman Sınav - 1999

    Deli Yürek : Osman Sınav - 1999 - Behram Kartal

    Melek Apartmanı - 1995

    Eylül - 1987

    Kırık Hayatlar - 1986

    Duvardaki Kan - 1986

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