Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmi, bu akşam sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini Liam Hemsworth, Jeff Goldblum üstlendiği film, Roland Emmerich tarafından yönetilen 1996 yapımı Oscar Ödüllü Kurtuluş Günü'nün devamı niteliğindedir. Peki, Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar...

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kurtuluş Günü'nün üzerinden 20 yıl geçmiştir ve tüm dünya devletleri birlikte çok daha gelişmiş bir savunma sistemini kullanmaktadır. Hatta Ay'a da bir üs yapılmıştır. Ancak mağlup olmalarından hemen önce uzaya yardım çağrısı yapan yaratıkların çağrısı alınmıştır ve uzaylılar bu sefer çok daha güçlü bir şekilde yeniden dünyaya saldıracaktır. Dünyanın geleceği, bir grup insanın göstereceği kahramanlıklarka belirlenecektir.

Uzaylıların dünyayı istila etmeye geldiği bir temayı işleyen ilk film gibi 2. devam halkası da aradan geçen 20 yılın ardından tekrar dünyayı istila etmeye karar veren uzaylı ırkını geri getiriyor. Dünya bir kez daha yokoluşun eşiğine gelmişken tanıdık ve yeni kahramanlar bir kez daha dünyayı kurtarmak için elele veriyor.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Joey King gibi yeni isimler bulunurken, Vivica A. Fox ve Jeff Goldblum ilk filmdeki rolleri için geri dönüyor. İlk filmin başrollerinden Will Smith ise filmde yer almıyor.