Kuru ciltler için kremler bazen istediğiniz sonucu vermez ve içerdiği zararlı kimyasal maddeler nedeniyle ciltte sorunlar oluşturabilir. O açıdan evde kendiniz bazı kremler hazırlayarak doğal içeriklere sahip bu kremleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. En azından içine koyduğunuz malzemenin güvenirliliğini siz biliyorsunuz. Bu doğal yapım ev kremleri cildiniz üzerinde iyi bir nemlendirme etki sağlayacaktır.

Kuru Ciltler İçin Doğal Kremler

1-Doğal Krem

Kakao yağı biraz katı halde olmalı ( 50 gram)

1’ er çay kaşığı; zeytinyağı, kantaron yağı, susam yağı ve Hindistan cevizi yağı

Uygulanması: Kakao yağını benmari usulü eritin. İçerisine diğer malzemeleri ekleyerek iyice karıştırın. Cam bir krem kabına boşaltın ve soğutucuya koyun. Gerektikçe alıp kullanabilirsiniz.

2-Doğal Krem

1 evingen ampul

1 çay kaşığı portakal yağı

2 tane Bepanthen Krem

2’şer kaşık; kayısı yağı, buğday yağı ve havuç yağı

Uygulanması: Ampulü bir kaba kırın; içine bepanthen kremi sıkın ve yağları da ilave ederek karıştırın. Bir cam krem kabına bu karışımı aktarın. Günlük olarak düzenli kullanın.

3-Doğal Krem

2 tatlı kaşığı aloe vera tozu

2 tatlı kaşığı bal

1 çay kaşığı gül yağı

Uygulanması: Balı benmari usulünü kullanarak eritin. İçerisine diğer malzemeleri ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı cam bir krem kabına koyun. 2 saat soğutucu da beklettikten sonra kullanıma hazırdır.

4- Doğal Krem

2 tatlı kaşığı lanolin

1 damla herhangi bir yağ

2 çay kaşığı zeytinyağı

Uygulaması: Lanolini benmari usulü ile eritin. İçerisine zeytinyağı ve bir damla bitkisel yağ ekleyin ve karıştırın. Bir krem kabına koyun ve soğutucuda bekletin. Gerektiği zaman kullanabilirsiniz.