Kuru incirin faydaları 0:00 / 0:00

Hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve olduğu için herkes itiraz etmeden kuru inciri sever ve tüketir. Özellikle antioksidan, vitamin ve mineral zengini olan kuru incir hastalıklar için de doğal şifa kaynağıdır. İçeriğimizde kuru incirin müthiş faydaları, kuru incir nelere iyi gelir, faydaları ve zararları neler? Konularını ayrıntılı bir şekilde sizin için araştırıp derledik. İşte kuru incir hakkında merak edilenler…

Kuru İncir Faydaları

Taze incirin de çok fazla faydası olmasına karşın kuru incir faydaları daha çoktur. Kuru incirin öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;

Kuru incir düzenli tüketildiğinde hazımsızlığı engeller ve sindirim sistemini sağlıklı hale getirir.

Antioksidan bakımından yüksek olan kuru incir kansere karşı adeta bir kalkan oluşturur.

Kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır.

Yüksek sodyum ihtiva eden kuru incir hipertansiyon hastalığına karşı vücudu korur.

Demir içeren kuru inciri tüketen kişilerde demir eksikliği sorunu kalmaz.

Kanser hastalarına düzenli tüketmeleri tavsiye edilen kuru incir kanser hücrelerinin yayılım hızını yavaşlatma özelliğine sahiptir.

Tahrip olmuş hücreleri kuru incirde bulunan antioksidan vücuda zarar vermeden doğal yoldan atarak yenilerinin üretilmesine destek verir.

Kuru İncir Zararları

Vücudu müthiş faydaları olan kuru incir aşırı miktarda tüketildiğinde içeriğinde çok fazla früktoz olduğu için bazı hastalıklara yol açabilir. İçeriğindeki yüksek früktoz miktarı pankreas, troid, karaciğer yağlanması gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca vücuda bir anda yüksek oranda früktoz almak bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilir.

Kuru İncir Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’da kuru incir faydalarını özel olarak ele almıştır. Saraçoğlu lifli meyvelerden olan incirin mükemmel kan yapıcı özelliğini öne çıkarır. Hatta öyle mucizevi bir şekilde kuru incir kan yapar ki kişi bile hızlı bir şekilde kansızlıktan kurtulduğuna şaşırabilir. Ayrıca kuru incir kadınlarda yumurta çatlamasına ve hamile kalmaya da yardımcı olmaktadır. Pek çok kadın İbrahim Saraçoğlu tarafından tavsiye edilen kuru incir kürü sayesinde hamile kalmıştır. Bronşit hastalığı için de kuru incir şifadır ve hastalığı iyileştirici özelliği vardır.

Kuru İncir Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kuru incir çok sayıda hastalığa iyi gelir. İşte kuru incirin iyi geldiği hastalıklar;

Bronşiti geçirir.

Alzheimer hastalığına yakalanmayı önler.

Kalpte yağlanmanın önüne geçer.

Kalp damar sistemini korur.

Çeşitli kanser tiplerinin vücuda yayılmasının önüne geçer.

Bağışıklığa destek verir.

Kemik erimesini önlemeye yardımcı olur.

Astım hastalığının mucizevi ilacıdır.

Kuru İncir Cinselliğe Faydası Var Mı?

Kuru incirin içeriğinde çeşitli mineral ve vitaminler bulunduğu için hücrelerin yenilenmesine yardım eder ve vücudu gençleştirir. Vücuda verdiği gençlik sayesinde cinsel isteği de arttırmaktadır.

Kuru İncirin Cilde Faydaları

Kuru incirde çeşitli yağ asitleri olduğundan cilde de faydalıdır. Cildi nemlendiren kuru incir ciltte oluşan çatlaklar ve kurulukları da giderir. Kuru incir gözenekleri açtığı için cildinizin nefes almasına yardımcı olur. Ciltte oluşan sivilce, akne ve iltihaplanmalar kuru incir sayesinde tedavi edilebilir.

Kuru İncirin Bebeklere Faydaları

Yüksek seviyede potasyum ihtiva ettiğinden kuru incirin bebekleri faydaları da saymakla bitmez. Bağışıklığı kuvvetlendiren incir bebeklerin sağlıkla büyümesine yardımcı olur. İncirin içinde çok fazla mineral ve vitamin bulunduğundan bebeğe enerji verir ve hastalıklardan korur.

Kuru İncirin Hamilelikte Faydaları

İçeriğinde vücut için önemli vitamin ve mineraller bulunduğu için kuru incirin hamilelikte faydaları inanılmazdır. Herkesin korkulu rüyası gebelik zehirlenmesiyle diyabetin önüne geçen kuru incir. Bebeklerin anne karnında sağlıkla gelişimini destekler.