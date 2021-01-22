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Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı

Kurulan şirket sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşın geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,47 artarak 101 bin 318'e ulaşırken, kapanan şirket sayısı yüzde 16,44 artışla 15 bin 366 oldu

Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı
AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aralık 2020'ye ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 2,21 azalarak 8 bin 477'ye gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 221,46 artışla 3 bin 160 oldu. Geçen yıl kasımda kapanan şirket sayısı 983 olarak kayıtlara geçmişti.

Aralık 2020'de kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8, kapanan şirket sayısı yüzde 43,57 arttı.

Kurulan şirket sayısı, Ocak-Aralık 2020 döneminde Kovid-19 salgınına karşın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,47 yükselerek 101 bin 318'e ulaşırken, kapanan şirket sayısı yüzde 16,44 artışla 15 bin 366 oldu.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI GEÇEN YIL 102 BİN 794 OLDU

Türkiye'de geçen yıl 102 bin 794 şirket ve kooperatif kuruldu.

Buna göre, geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,21, kooperatif sayısı yüzde 26,55 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,87 yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 221,46, kooperatif sayısı yüzde 533,33 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 242,87 artış gösterdi.

Geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,32 yükselirken, kooperatif sayısı yüzde 19,42 düştü.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 43,57, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 141,28 artarken, kooperatif sayısı yüzde 78,65 geriledi.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YÜZDE 42.11'İ İSTANBUL'DA KURULDU

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 82,97'sini limited şirket, yüzde 16,06'sını anonim şirket, yüzde 0,97'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,11'i İstanbul, yüzde 10,07'si Ankara, yüzde 5,02'si İzmir'de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen yıl aralıkta kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 301'i ticaret, 1442'si imalat ve 861'i inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1417'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 714'ü inşaat, 403'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Geçen ay kapanan şirket ve kooperatiflerden 999'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 443'ünün imalat, 377'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1865'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 764'ünün inşaat, 457'sinin ulaştırma ve depolama sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Aralık 2020'de 83 kooperatif kuruldu. Bunların 33'ü konut yapı, 24'ü işletme kooperatifi, 8'i tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 872 yabancı ortak sermayeli şirketten 376'sı Türkiye, 77'si İran, 29'u Suriye ortaklı olarak faaliyete başladı.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 117'sinin anonim, 755'inin limited şirket statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Geçen yıl ocak-aralık döneminde ise 10 bin 362 yabancı ortak sermayeli şirket kuruluşu gerçekleşti.

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