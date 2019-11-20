Kuruluş Osman oyunculaır kimler? Sorusu diziseverler tarafından araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan ve Osmanlı İmpratorluğu kurucusu Osman Gazi'nin hayat hikayesini konu alan Kuruluş Osman bu akşam ATV ekranlarında ilk kez izleyicisi ile buluşuyor. Başrolünü Burak Özçivit'in aldığı Kuruluş Osman konusu ve detayları haberimizde...
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
BURAK ÖZÇİVİT-OSMAN
NURETTİN SÖNMEZ- BAMSI BEYREK
RAGIP SAVAŞ-DÜNDAR
SARUHAN HÜNEL- ALİŞAR
İSMAİL HAKKI ÜRÜN-SAMSA
AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR-ZÖHRE
ALMA TERZİÇ-SOFİA
EMRE BASALAK-GÜNDÜZ
ABDÜL SÜSLER-KALONOZ
EREN HACISALİHOĞLU-BATUR
ÖZGE TÖRER-BALA HATUN
BUSE ARSLAN DENİZ-AYGÜL
ASLIHAN KARALAR-BURÇİN
UĞUR ASLAN-NİZAMEDDİN
AÇELYA ÖZCAN-AYŞE HATUN
YİĞİT UÇAN-BORAN
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.
Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor.
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