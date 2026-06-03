Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kuş yuvasını bozmaya kıyamadı, ağı suya indirmedi

        Kuş yuvasını bozmaya kıyamadı, ağı suya indirmedi

        Isparta'nın Sütçüler ilçesinde barajda balık yetiştiriciliği yapan Mehmet Paslı, havuzlardan birinde bulunan ağı, içine kuş yuva yaptığı için suya bırakmadı. Ağları güneşten korumak için suya indirdiklerini belirten Paslı, "Çok da önemli değil güneşte yanması, hiçbir şey şu hayvanın yuvası kadar güzel değil" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuş yuvasını bozmaya kıyamadı, ağı bırakmadı

        Balık yetiştiricisi Mehmet Paslı, Kasımlar Barajı'ndaki havuzlarında ağları suya indirmeye gittiğinde, bir kuşun ağların içine yuva yaptığını fark etti.

        İçerisinde 6 yumurtanın bulunduğu yuvayı bozmak istemeyen Paslı, ekonomik zarar görmeyi göze alıp, ağın yuva bulunan kısmını suya indirmedi.

        Cep telefonuyla olayı görüntüleyip, yaşadıklarını anlatan Mehmet Paslı, "Ağlarımızı güneşten korumak için suya bırakıyoruz. Bugün ilginç bir şeyle karşılaştım. Çok duygulandım. Bir anne kuş buraya yuva yapmış. 6 yumurtası var. Ben de ağları salmak zorundayım, güneşten korunması için suya salıyorum. Ama her şey bu değil. Buradaki güzel olan duygu, bir anne buraya o kadar özenmiş ki ben ağı tam salmadım.

        Önemli olan yavruların çıkması, o kuşun akşam yuvasına geldiğinde bu yumurtaları burada görmesi, benim için daha büyük mutluluk. Çok da önemli değil güneşte yanması, hiçbir şey şu hayvanın yuvası kadar güzel değil. 6 yumurta, ben insan olarak vazifemi yerine getireyim. Bu yavrular yumurtadan çıktıktan sonra suya düşebilirler ama ona yapabileceğim bir şey yok. Bu da Allah'ın bir takdiri, Allah'ın bir lütfudur. Bu ağı suya salmayacağım. İnşallah bu yavrular yuvadan sağ salim çıkar, uçar, giderler" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüşecekler
        Özel'in ardından Kılıçdaroğlu ile görüşecekler
        "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim"
        "Özgür Özel'e 1 milyon TL verdim"
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!
        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        İTÜ'de 4,4 milyonluk dolandırıcılık
        İTÜ'de 4,4 milyonluk dolandırıcılık
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        8 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazayla ilgili firmadan açıklama!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Sivas'ta Amazon manzarası
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Prens adalarının kayıp onuncu üyesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        İki genç kadının yürek yakan sonu!
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi
        28 yıl sonra eski eşinden özür diledi