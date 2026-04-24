Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Kuşadası Kocagöl Lagünü için ekip kurulacak | Son dakika haberleri

        Kuşadası Kocagöl Lagünü'nün statüsünün belirlenmesi için ekip kurulacak

        Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kocagöl Lagünü'nün statüsünün belirlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Ön Değerlendirme Ekibi" oluşturulacak. Ön Değerlendirme Ekibi'nin yapacağı çalışmadan sonra hazırlayacağı rapor, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne sunulacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 18:03 Güncelleme:
        Kuşadası Kocagöl Lagünü için ekip kurulacak
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi, Meşelikuyu mevkisindeki, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırına 2 kilometre uzaklıkta bulunan, ilçedeki tek sulak alan Kocagöl, son 30 yıldaki insan kaynaklı müdahaleler nedeniyle zarar gördü.

        ANKA'nın haberine göre, büyük bölümündeki sazlıkların yakılarak arazi açılması ve 1980'li yıllardan itibaren etrafının tamamen sitelerle çevrilmesi, denize yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Kocagöl'e zarar verdi.

        Birçok su kuşu ve canlıya da ev sahipliği yapan gölü besleyen Samson Dağı'ndan gelen dere ve kanalların üzerlerinin kapatılıp, yol yapılması da göldeki suyun iyice azalmasına neden oldu.

        Son olarak geçen yıl 1044 ada 1 ve 3 parseller ile 1045 ada 1 parsel, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "ticaret-turizm alanı, trafo alanı, genel otopark alanı, park ve yol" olarak ilan edildi.

        Bu kararın ardından harekete geçen Kuşadası Belediyesi ile çevreci dernekler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunup, Kocagöl'ün korunması ve doğal sit alanı olarak tescil edilmesini talep etti.

        Sosyal medyada yazılı bir basın açıklaması paylaşan Sivil Toplum Platformu, Kocagöl için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Ön Değerlendirme Ekibi" oluşturulacağını belirtti.

        Ön Değerlendirme Ekibi'nin yapacağı çalışmadan sonra hazırlayacağı raporun ise Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne sunacağı bildirildi.

        #Aydın Haberleri
        #kuşadası kocagöl lagünü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        "Altın kart" vizesi bir kişiye verildi
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
