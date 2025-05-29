Kuşadası'nda yaban domuzlarını besleyenlere ceza kesilecek

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun kararları doğrultusunda, yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu kurala uymayan vatandaşlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 28/1-b kapsamında 6 bin 923 lira idari para cezası işlemi uygulanmaktadır. Doğal yaşamın korunması için kurallara uyalım." ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.