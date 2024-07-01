Kuşadası'ndaki orman yangınında antik su kemeri zarar gördü

Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümünün de yangında zarar gördüğünün belirlendiğini aktaran Sürücü, "Sevindirici olan, Kuşadası sivil toplum örgütleri tarafından Tabiat Parkı olması için talep edilen Bahçecik Boğazı'na yangının sıçramaması oldu. Bunu havadan yapılan müdahale ve orman ekiplerinin büyük gayreti sağladı. Hava sıcaklığının 30 dereceden yüksek, rüzgar hızının 30 km/saat üzerinde olması ve nispi nemin yüzde 30'un altında seyretmesi orman yangınlarının çıkması için, uygun meteorolojik şartları oluşturmaktadır. Ormanlarımızın korunması için, özellikle orman bölgelerinde cam vb. atıkların atılmaması, sigara kesinlikle içilmemesi, mangal ve benzeri ateşli aletlerin kullanılmaması gerekir. Herkes bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalı, olumsuz faaliyette bulunan kişileri uyarmalı ve ilgili kurumlara bildirmelidir" ifadelerini kullandı.