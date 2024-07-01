Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kuşadası'ndaki orman yangınında antik su kemeri zarar gördü | Son dakika haberleri

        Kuşadası'ndaki orman yangınında antik su kemeri zarar gördü

        İzmir Kuşadası'nda ormanlık alanda çıkan yangında Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümü de zarar gördü. Yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 01.07.2024 - 10:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda 29 Haziran Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ulaştı.

        2

        Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yangın sonucu yaklaşık 350 hektarlık alan zarar gördü.

        3

        Yanan alanlar havadan görüntülendi.

        4

        Yangının neden olduğu zararın boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgenin yeşil örtüsünün büyük ölçüde kaybedildiği ve birçok canlının yaşam alanının yok olduğu görüntülendi.

        5

        YANGINDA ANTİK SU KEMERİ DE ZARAR GÖRDÜ

        Yangında Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümünün de zarar gördüğü öğrenildi.

        6

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle özverili bir mücadeleyle yangın söndürüldü ve soğutma çalışmalarına geçildi. Yangından sonra meydana çıkan görüntüler herkesi derin üzüntüye boğdu. Özellikle deniz manzarasının görüldüğü alanlardaki arazilerde cam şişe yoğunluğu hemen göze çarpıyordu. Yaban hayatındaki durum, soğutma çalışmaları devam ettiğinden sadece yol kıyında takip edildi. Hiçbir canlıya rastlanmadı. Isı yoğunluğu yüksek araziye girilemediğinden hangi tür hayvanların öldüğü bilinemiyor. Muhtemelen yılan, kertenkele, kaplumbağa ve benzeri sürüngenlerle, ateş ve duman içinde kalan diğer yaban hayvanlarının öldüğünü tahmin etmekteyiz" dedi.

        7

        Efes'e su taşıyan antik su kemerlerinin bir bölümünün de yangında zarar gördüğünün belirlendiğini aktaran Sürücü, "Sevindirici olan, Kuşadası sivil toplum örgütleri tarafından Tabiat Parkı olması için talep edilen Bahçecik Boğazı'na yangının sıçramaması oldu. Bunu havadan yapılan müdahale ve orman ekiplerinin büyük gayreti sağladı. Hava sıcaklığının 30 dereceden yüksek, rüzgar hızının 30 km/saat üzerinde olması ve nispi nemin yüzde 30'un altında seyretmesi orman yangınlarının çıkması için, uygun meteorolojik şartları oluşturmaktadır. Ormanlarımızın korunması için, özellikle orman bölgelerinde cam vb. atıkların atılmaması, sigara kesinlikle içilmemesi, mangal ve benzeri ateşli aletlerin kullanılmaması gerekir. Herkes bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalı, olumsuz faaliyette bulunan kişileri uyarmalı ve ilgili kurumlara bildirmelidir" ifadelerini kullandı.

        8

        İşte Kuşadası'nda yangın sonrası son durum...

        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        #Kuşadası
        #İzmir
        #orman yangını
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Beklenmeyen sıcaklar meyve ağaçlarını kuruttu!
        Beklenmeyen sıcaklar meyve ağaçlarını kuruttu!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!