        Haberler Bilgi Yaşam Kütahya bayram namazı saati 20 Mart 2026: Kütahya’da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        İslam alemi, Ramazan-ı Şerif'in son cuma namazı için camilerin yolunu tutacak. İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 20 Mart sabahı Kütahya'da bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar Kütahya bayram namazı saati araştırması yapıyor. Peki Kütahya bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

        Giriş: 19.03.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Diyanet ile 2026 Kütahya bayram namazı saati belli oldu. Kütahya ve tüm illerde bayram namazı saatleri birkaç dakika değişecek. İslam aleminde manevi heyecanla beklenen Ramazan Bayramı 20 Mart’ta idrak edilmeye başlanacak. Peki, Kütahya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Kütahya bayram namazı saati hakkında Diyanet bilgileri

        KÜTAHYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Kütahya bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden il il bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

        Kütahya'da bayram namazı saat 07.34'te kılınacak.

        ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞ ANLATIMI

        Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

        Örnek olarak "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

        1.REKAT

        - Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

        - Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

        - Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

        - İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        2.REKAT

        - İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

        - Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

        - Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir.

        Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

