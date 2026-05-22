        Kütahya'da düşük ayarlı altın dolandırıcılığı: 4 gözaltı

        Kütahya'da düşük ayarlı altın dolandırıcılığı: 4 gözaltı

        Kütahya'da kuyumcuya 22 ayar denilerek düşük ayarlı altın verip dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 03:05 Güncelleme:
        Kütahya'da düşük ayarlı altın dolandırıcılığı: 4 gözaltı
        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent merkezindeki kuyumculara sahte altın satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Polis, Alipaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcunun kaburga kelepçe diye tabir edilen düşük ayarlı bileklik satışıyla 147 bin 500 lira dolandırıldığını belirledi. Ekipler, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin T.K. (30), M.L. (35), K.M. (25) ve A.M.Y. (26) olduğunu tespit etti.

        Asayiş Şubesi ve İstihbarat Şubesi tarafından yapılan ortak çalışma sonucu şüphelilerin araçla Eskişehir istikametine gittiklerini belirlendi. Güzergah üzerinde önlem alan polis, şüphelilerin bulunduğu aracı kent çıkışında durdurdu.

        DHA'nın haberine göre araçta yapılan aramalarda 4 adet 22 ayar kaburga kelepçe bileklik, 5 adet sarı renkte sahte bileklik, 2 adet sarı renkli ince yüzük, 2 çift sarı renkli küpe, 3 adet sarı renkli altın kolye, peruk, uyuşturucu kullanma aparatı payp ve 0.28 gram metamfetamin ile 167 bin 255 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Rusya ile Belarus'tan ortak nükleer tatbikat
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Zenginleştirilmiş uranyumu biz alacağız"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
