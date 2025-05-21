Kadın Kooperatifini gayretlerinden dolayı kutlayan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ise, "İnanıyorum ki kooperatifimiz bu gayretleriyle Kütahya’da ve hatta Türkiye’de parmakla gösterilen bir kooperatif olacak" dedi.

Kooperatif Başkanı Hatice Yakar ise, desteklerinden dolayı Vali Musa Işın ve kurum müdürlerine teşekkür etti.