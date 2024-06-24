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        Haberler Gündem Güncel Kütahya'da orman, Düzce'de anız yangını | Son dakika haberleri

        Kütahya'da orman, Düzce'de anız yangını

        Kütahya'da merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Düzce'de de çöplük alanda çıkan yangın buğday ve mısır tarlalarına sıçradı. Yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:12
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        Türkiye'nin orman yangınları ile mücadelesi aralıksız sürüyor.

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        Kütahya'nın merkeze bağlı Çifteoluklar ile Akçamescit köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        Yangının fark edilmesinin ardından Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

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        Ekipler, arazözler ve yangın söndürme helikopteriyle alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

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        DÜZCE'DE ANIZ YANGINI

        Düzce'de de çöplük alanda çıktıktan sonra buğday ve mısır tarlalarına sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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        Yangın, merkeze bağlı Akınlar Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasında çöp atılan alanda çıktı.

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        Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyüp çevredeki buğday ve mısır tarlalarına sıçradı.

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        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 dönümlük alanda etkili olan yangına müdahale ediyor.

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        #Kütahya
        #orman yangını
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