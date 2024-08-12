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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı | Son dakika haberleri

        Kütahya'da tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

        Kütahya'da karı-koca arasındaki tartışma kanlı bitti. Eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alınırken, yaralı koca hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 07:01 Güncelleme: 12.08.2024 - 07:02
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        Tartıştığı kocasını bıçakladı
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        Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Akkent Mahallesi’ndeki bir apartmanda S.K. (34) ile eşi G.K. (31) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, G.K, eşi S.K'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaralanan S.K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, G.K'yı gözaltına aldı.

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        #Son dakika haberler
        #Kütahya
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