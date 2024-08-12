Kütahya'da tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
Kütahya'da karı-koca arasındaki tartışma kanlı bitti. Eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alınırken, yaralı koca hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
İddiaya göre, Akkent Mahallesi’ndeki bir apartmanda S.K. (34) ile eşi G.K. (31) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, G.K, eşi S.K'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaralanan S.K. sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, G.K'yı gözaltına aldı.