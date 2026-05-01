        Kutsal Damacana 4 filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 4 oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

        Kutsal Damacana 4 filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 4 oyuncuları kimler?

        Türk komedi serisinin sevilen yapımlarından Kutsal Damacana 4, serinin önceki filmlerinde olduğu gibi absürt mizahı, doğaüstü olayları ve eğlenceli karakterleri bir araya getiriyor. Eğlenceli yapısı ve yüksek tempolu sahneleriyle öne çıkan film, televizyon ekranlarında yeniden gündeme gelerek izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer alıyor. "Kutsal Damacana 4 konusu nedir, oyuncuları kimler?" gibi sorular ise filmi izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 18:20 Güncelleme:
        Kutsal Damacana 4 filmi televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Büyük beğeni toplayan 2023 yapımı Kutsal Damacana 4 filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Kamil Çetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosununu Şafak Sezer üstleniyor. Kutsal Damacana 4 filmi oyuncuları arasında Şafak Sezer ve Müjde Uzman yer alıyor. İşte, Kutsal Damacana 4 filmi oyuncuları ve konusu…

        KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN KONUSU

        Fikret, Türkiye’deki Şeytan çıkarma işlerindeki başarısından sonra Vatikan’a davet edilmiştir. Bir süre sonra Vatikan’ı da karıştıran Fikret, Türkiye’ye mecburen dönüş yapar. Türkiye’ye geldikten sonra eski yardımcısı Asım’ı yanına alan Fikret, tekrar şeytan çıkarma ve kovma işlerine girer. Bir emlakçıyla anlaşıp evini ucuza sattırdığı mülk sahiplerinden komisyon alır. Ufak tefek kazançlar elde ederek geçimini sağlayan Fikret, zengin bir ailenin daveti üzerine büyük bir villaya şeytan kovmaya gider. Bu villada karşısında rakipler bulan Fikret hem para ödülünün hem de aşkın peşine düşecektir.

        KUTSAL DAMACANA 4 OYUNCULARI

        Şafak Sezer - Fikret

        Ersin Korkut - Asım

        Müjde Uzman - İnci

        Nilgün Belgün - Sevgi

        Erhan Yazıcıoğlu - Cemil

        Onur Büyüktopçu - Taha

        Ruhi Sarı - Yılmaz

        Buket Dereoğlu - Ayten

        Deniz Oral - Şeytan

        Yıldırım Memişoğlu - Artin

