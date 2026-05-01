Kutsal Damacana 4 filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 4 oyuncuları kimler?
Kutsal Damacana 4 filmi televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Büyük beğeni toplayan 2023 yapımı Kutsal Damacana 4 filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Kamil Çetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosununu Şafak Sezer üstleniyor. Kutsal Damacana 4 filmi oyuncuları arasında Şafak Sezer ve Müjde Uzman yer alıyor.
KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİNİN KONUSU
Fikret, Türkiye’deki Şeytan çıkarma işlerindeki başarısından sonra Vatikan’a davet edilmiştir. Bir süre sonra Vatikan’ı da karıştıran Fikret, Türkiye’ye mecburen dönüş yapar. Türkiye’ye geldikten sonra eski yardımcısı Asım’ı yanına alan Fikret, tekrar şeytan çıkarma ve kovma işlerine girer. Bir emlakçıyla anlaşıp evini ucuza sattırdığı mülk sahiplerinden komisyon alır. Ufak tefek kazançlar elde ederek geçimini sağlayan Fikret, zengin bir ailenin daveti üzerine büyük bir villaya şeytan kovmaya gider. Bu villada karşısında rakipler bulan Fikret hem para ödülünün hem de aşkın peşine düşecektir.
KUTSAL DAMACANA 4 OYUNCULARI
Şafak Sezer - Fikret
Ersin Korkut - Asım
Müjde Uzman - İnci
Nilgün Belgün - Sevgi
Erhan Yazıcıoğlu - Cemil
Onur Büyüktopçu - Taha
Ruhi Sarı - Yılmaz
Buket Dereoğlu - Ayten
Deniz Oral - Şeytan
Yıldırım Memişoğlu - Artin