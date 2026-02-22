Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kütüphanelerden kumandalara yolculuk: Kitaplardan ekranlara uyarlanmış 5 edebiyat klasiği!

        Kütüphanelerden kumandalara yolculuk: Kitaplardan ekranlara uyarlanmış 5 edebiyat klasiği!

        Türk edebiyatı, televizyon ve dijital platformlar için güçlü bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Roman sayfalarında tanıdığımız karakterler; yönetmenlerin vizyonuyla birleştiğinde dönem atmosferi, toplumsal değişim ve psikolojik derinlik ekranda yeniden hayat buluyor. İşte edebiyattan uyarlanan ve iz bırakmayı başaran 5 yapım!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 10:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Roman sayfalarından televizyon ekranlarına uzanan bu yapımlar, edebiyatın zamansız gücünü bir kez daha kanıtlıyor. Klasiklerden modern anlatılara uzanan en dikkat çekici 5 Türk roman uyarlamasını sizin için derledik!

        2

        ÇUKUROVA’DA GÜÇ SAVAŞI: HANIMIN ÇİFTLİĞİ

        Hanımın Çiftliği, Orhan Kemal’in toplumcu gerçekçi çizgisini ekrana taşıyor. Çukurova’nın bereketli topraklarında geçen hikâye; sınıf çatışmasını, güç ilişkilerini ve Güllü’nün dönüşümünü odağına alıyor. Dönem atmosferi ve güçlü kadın karakteriyle hafızalarda yer etti.

        3

        BİR AİLENİN DAĞILIŞI: YAPRAK DÖKÜMÜ

        Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin imzasını taşıyor. Ali Rıza Bey’in modernleşen dünyada ailesini ayakta tutma çabası, geleneksel değerlerle değişen hayat arasındaki gerilimi yansıtıyor. Dizi uyarlaması, Türk televizyon tarihinin en ikonik dramalarından biri kabul ediliyor.

        4

        TRAVMALARLA YÜZLEŞME: MASUMLAR APARTMANI

        Madalyonun İçindan uyarlanan Masumlar Apartmanı, gerçek yaşam öykülerinden besleniyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan hikâye; takıntılar, travmalar ve aile içi yaralar üzerinden psikolojik derinliği ekrana taşıdı.

        5

        ANKARA’NIN GRİ TONLARI: BEHZAT Ç.

        Her Temas İz Bırakır ve Son Hafriyat romanlarından uyarlanan Behzat Ç., polisiye türünde kültleşti. Emrah Serbes’in sert ve gerçekçi dili; Ankara’nın karanlık sokaklarında sistem eleştirisiyle birleşti.

        6

        ORHAN PAMUK’UN İSTANBUL’U: MASUMİYET MÜZESİ

        Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk’un 1970’ler İstanbul’unda geçen melankolik aşk hikâyesini merkezine alıyor. Kemal ile Füsun’un takıntılı ilişkisi üzerinden hem bireysel hafıza hem de bir şehrin eşyalarla kurduğu bağ anlatılıyor.

        Fotoğraf kaynak: IMDb

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum