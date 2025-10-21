Habertürk
        Kuveyt ile enerjide yeni pencere - Enerji Haberleri

        Kuveyt ile enerjide yeni pencere

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuveyt Emiri Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 16:33 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:33
        Kuveyt ile enerjide yeni pencere
        Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden isimlerden olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Subaih Abdulaziz El Mukhaizeem ile birlikte anlaşmayı imzaladı.

        İLİŞKİLERİ İLERİYE TAŞIYACAK

        Varılan anlaşmaya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 3 gün sürecek olan Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretlerinde eşlik ediyoruz. Ziyaretlerin ilk durağı olan Kuveyt'te Cumhurbaşkanımızın Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmelere katıldık. Görüşme sonrası liderlerin huzurunda Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Sayın Subaih Abdulaziz Al-Mukhaizeem ile Türkiye ve Kuveyt Arasında Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Söz konusu anlaşma ile elektrik, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak projeler geliştirmeyi ve karşılıklı deneyim paylaşımını hedefliyoruz. Enerji alanındaki ilişkilerimizi daha da ileri taşıyacak bu adımın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        ÇERÇEVE OLUŞTURACAK

        İki ülke arasında enerji alanında bir çerçeve oluşturacak anlaşma ile eğitim, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

        İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

        Elektrik, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji sektörlerinde ortak projeler dahil olmak üzere geliştirme çalışmaları yürütülecek.

        Bu alanlardaki projelerde iş birliği yapılacak, bilgi alışverişi ve deneyim paylaşımında bulunulacak.

