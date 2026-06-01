        Haberler Dünya Ortadoğu Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz devrede | Dış Haberler

        Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz devrede

        Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 06:40 Güncelleme:
        Kuveyt ordusunun X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

        Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.

        Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu bildirdi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

