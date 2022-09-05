Kuzenlerin minibüs kavgasında 8 kişi yaralandı! 0:00 / 0:00

DHA

Erzurum'da, amca çocukları arasında yolcu taşıdıkları minibüslerin satışı konusunda çıkan, sopa ve bıçakların kullanıldığı, 8 kişinin yaralandığı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. DHA'nın haberine göre olay, 3 Eylül saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Karayazı ilçesine yolcu taşınan ortak minibüsleri bulunan amca çocukları, araçların satışı konusunda tartıştı. Kuzenlerden biri, artık taşımacılık yapmak istemediğini ve minibüsleri satacağını söyledi.

Diğeri ise zarar edeceğini gerekçe göstererek itiraz etti. Tartışmanın ardından iki grup arasında kavga çıktı. Sopa ve 'sallama' diye tabir edilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis, çevik kuvvetin de desteği ile kavgayı sonlandırdı.