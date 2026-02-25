Kuzey Çevre Demiryolu projesi ne zaman, hangi tarihte açılacak? Kuzey Çevre Demiryolu projesi güzergahı neresi?
Kuzey Çevre Demiryolu projesi açılış tarihi gündeme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 125 kilometrelik Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için detaylara yer verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje için 6 uluslararası finans kuruluşundan toplam 6,75 milyar dolarlık finansman için ön anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Peki Kuzey Çevre Demiryolu projesi ne zaman, hangi tarihte açılacak? Kuzey Çevre Demiryolu projesi güzergahı neresi?
Kuzey Çevre Demiryolu projesi için geri sayım sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın proje detaylarına ve belirlenen güzergaha göre Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Gebze'den başlayıp, İstanbul'da Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Çatalca ve Küçükçekmece ilçelerini dev bir demir yolu ağıyla birbirine bağlamış olacak.
KUZEY ÇEVRE DEMİRYOLU PROJESİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin yapım ihalesi hazırlıklarının devam ettiğini aktardı.
KUZEY ÇEVRE DEMİRYOLU PROJESİ GÜZERGAHI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Projenin güzergahı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya bağlanacak. Hat Çatalca’da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı’na entegre olacak. Bu hat sayesinde Marmaray üzerindeki yük ve yolcu taşımacılığı rahatlayacak, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak.” diye konuştu.
KUZEY ÇEVRE YOLU PROJESİ HAKKINDA BİLGİ
Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile ön mutabakata varıldığını belirtti.
Uluslararası finans kuruluşlarının projeye gösterdiği yoğun ilginin, Türkiye’nin demiryolu vizyonuna duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze–Sabiha Gökçen Havalimanı–Yavuz Sultan Selim Köprüsü–İstanbul Havalimanı–Halkalı güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak.” ifadelerini kullandı.
125 KİLOMETRELİK STRATEJİK HAT
Uraloğlu, hattın toplam 125 kilometre uzunluğunda inşa edileceğini belirterek “Proje kapsamında toplam uzunluğu 59,1 kilometre olan 44 tünel ve 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü inşa edilecek.” dedi.
Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu hattının Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek, “Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.