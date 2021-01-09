Kuzey kendini affettirmeye çalışıyor!

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 46. bölümünde Yıldız, bir kez daha hayal kırıklığına uğramış, bir daha asla yaşamam sandığı acıyı yine iliklerine kadar hissetmiştir.

Kuzey, yine başka bir kadınladır. Yıldız, bunun ağırlığıyla soluğu Yason Burnu’nda alır. Her şeyin şahidi olan kayalıklara anlatacaktır derdini. Fakat bu sefer Kuzey, suçsuzdur; asla dahil olmak istemediği, kurtulmak için fazlasıyla uğraştığı bir planın ortasında bulmuştur kendini. Ama bunu Yıldız’a anlatabilmesi mümkün değildir. Yıldız, kurtulmak için var gücüyle uğraştığı, bir daha asla pençesine düşmem dediği güvensizlik duygusuyla baş başadır.

Kuzey’in pes etmeye niyeti yoktur. Uğruna canından bile vazgeçtiği aşkı öyle kolay kaybetmeyecektir. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Kâh değirmenlere karşı savaşan Don Kişot olur, kâh dünyanın en güçlü adamı Kaptan Amerika olur. Ama bunların hiçbiri, yirmi yıllık ayrılıkla sınanmış Yıldız’a sökmez.

Kuzey, Yıldız’a kendini affettirmek için, kendini temize çıkarmak zorundadır. Fakat Şahika, buna yanaşmaz. Yıldız’la yüzleşip, gerçekleri Yıldız’a anlatması mümkün değildir. Yıldız, Kuzey’in sözlerine de inanmamaktadır. Kuzey için çareler tükenmek üzeredir.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 46. Bölüm Tanıtımları;