Kuzey Kore, ilk taktik nükleer denizaltısını tanıttı

Deniz kuvvetlerini güçlendirme politikası kapsamında gemi inşa sanayinde daha büyük atılımlar yapacaklarını vurgulayan Kim, yeni denizaltının üretiminin ülkenin 75. kuruluş yıldönümü öncesinde tamamlanmasının Kuzey Kore'nin gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Dün ise yeni denizaltının silah sistemlerini inceleyerek operasyon kabiliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılmasının çağın acil bir gerekliliği olduğunu vurguladı.

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Bunun vakit kaybetmeden yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Kim, taktik nükleer silahlarla donatılmış sualtı ve diğer deniz araçlarının stratejik görevini yerine getirmek üzere hızlı bir şekilde donanmaya kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.