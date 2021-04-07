SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un itiraf etti: En kötü dönemdeyiz!

Kuzey Kore lideri Kim'den çarpıcı itiraf! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kore İşçi Partisi'nin yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ülkenin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin en kötü dönemi yaşadığını belirten Kim, "Üstesinden gelmemiz gereken en kötü dönemle karşı karşıyayız. Sayısız meydan okumaya rağmen, halkın yaşam standartlarını iyileştirmek, partinin taban örgütlerine bağlıdır" dedi.

DSÖ'YE KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLMEDİĞİNİ BİLDİRDİ

Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirtti.

Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore’de yetkililer, DSÖ’ye sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin Kovid-19’a yakalanmadığını ifade etti.

DSÖ’nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732’si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.

Kuzey Kore’de Kovid-19 şüphesiyle kaç kişinin karantinaya alındığına ilişkin sayıların DSÖ ile paylaşılmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore, dün, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları’na katılmayacağını açıklamıştı.