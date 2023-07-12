Kuzey Kore nerede, hangi kıtada yer alır? Kuzey Kore başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi nedir? Kore Yarımadasının üzerinde yer alan bir devlet olan Kuzey Kore; 2. Dünya Savaşı'nın ardından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak kurulmuştur. Dünyanın dışarıya en kapalı ve en merkezi ekonomilerinden bir tanesine sahip olan Kuzey Kore; tungsten ve magnezit gibi madenler açısından da oldukça zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Sibirya üzerinden gelen hava akımlarının etkisiyle kışların oldukça soğuk geçtiği Kuzey Kore'de, yaz aylarında ise muson yağışları görülmektedir. Dünyanın en kapalı ülkelerinin başında gelen Kuzey Kore hangi kıtada yer almaktadır. Kuzey Kore başkenti neresidir?

Günümüzde sosyalist bir idareyle yönetilen bir ülke olan Kuzey Kore’de, nüfusun büyük çoğunluğu Korelilerden meydana gelmektedir. Peki, Kuzey Kore nüfusu kaç kişiden oluşmaktadır. Kuzey Kore para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Kuzey Kore Nerede?

Kuzey Kore nerede yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Asya olacaktır. Asya’nın doğusundaki Kore Yarımadası üzerinde varlığını sürdüren Kuzey Kore; güneyinde Kore Cumhuriyeti, güneyinde Sarıdeniz, doğusunda Japon Denizi, kuzeyde ise Çin ve Rusya ile çevrilidir.

Kore Yarımadasının tarihi, günümüzden yaklaşık 4000 yıl öncesine dayanmaktadır. 20. yüzyılın başlarına kadar bulunduğu bölgede bağımsızlığını korumayı başaran Kore, 1910 ile 1945 tarihileri arasında ise Japon işgaline uğramıştır. Japonya’nın, 2. Dünya Savaşı’nın kaybetmesi üzerine bölgede SSCB ve ABD’nin etkinliği artmış ve Kore’nin kuzeyinde SSCB, güneyinde ise ABD kontrolünde iki farklı yönetim ortaya çıkmıştır. Kurulan bu iki devletin, yarımada üzerinde egemenlik iddia etmesi sonucunda 1950 senesinde başlayan Kore Savaşı, 1953 yılına kadar sürmüştür. Günümüzde ise, 1948 yılında bağımsızlığını ilan etmiş olan Kuzey Kore; dünyanın en kapalı ekonomilerinden bir tanesi olması ile dikkat çekmektedir. Ülkedeki tüm iç ve dış ekonomik faaliyetler devlet kontrolü altında gerçekleşmektedir.

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Kuzey Kore Başkenti

Kuzey Kore’nin başkenti, Pyongyang’dır. Ülkenin başkenti olmasının yanı sıra en büyük şehri olma özelliği de gösteren Pyongyang; 1945 yılında Japonya’nın bölgeden çekilmesinin ardından Sovyetler Birliği etkisi altına girmiş ve daha sonra da yeni kurulan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur. Her ne kadar Kuzey Kore dışarıya kapalı bir ülke konumunda olsa da Kuzey Kore hükümeti tarafından onaylanmış tur acenteleri aracılığıyla şehri ziyaret etmek mümkündür. Kuzey Kore’nin başkenti olan Pyongyang da bu şekilde yılda 300 bine yakın turisti ağırlamaktadır.

Kuzey Kore Nüfusu

2023 verilerine göre Kuzey Kore’nin nüfusu 25 milyon 700 bin kişiden meydana gelmektedir. Halkın büyük bir çoğunluğunun sanayi sektöründe çalışmasından dolayı, nüfusun şehirlerde yoğunlaştığı Kuzey Kore’de, nüfusun %99’una yakını Korelilerden meydana gelmektedir. Bunun dışında kalan %1’lik kesimde ise Çinli, Japon ve Avrupalı az sayıda kişi yer almaktadır. Dini inanç konusuna geldiğimizde ise halkın %70’i herhangi bir inanca mensup değildir.

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Kuzey Kore Para Birimi

Kuzey Kore’de kullanılan para biriminin adı Kore wonudur. Tarihte ilk kez 1959 senesinde kullanılan bu para, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafında basılıp tedavüle sokulmuştur.

Kuzey Kore Bayrağının Anlamı

1948 yılında alınan bir kararla devletin resmi bayrağı olarak kabul edilen Kuzey Kore bayrağı; kırmızı bir zemin, bu zeminin alt ve üstünde yer alan mavi şeritler, mavi kısımları kırmızı zeminden ayıran beyaz çizgiler ve kırmızı zeminin üzerinde yer alan beyaz çember içindeki kırmızı bir yıldızdan meydana gelmektedir. Kuzey Kore bayrağındaki kırmızı renk devrimciliği, mavi şeritler barış ve kardeşliği, beyaz çizgiler Kore’nin bütünlüğünü, kırmızı yıldız ise komünizmi simgelemektedir.

Kuzey Kore Şehirleri

Kuzey Kore’de toplam 9 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Pyongyang

Chagang

Hamgyong

Kangwon

Kuzey Kore Türkiye Saat Farkı

Kuzey Kore yerel saati, Türkiye’den 6 saat ileridedir.