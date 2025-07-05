Kuzey Tunçelli, üst üste 2.kez Avrupa şampiyonu!

Slovakya’da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metrede Fenerbahçeli sporcu Kuzey Tunçelli, şampiyona rekoru kırdığı 7:46.01’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Bu zaferin ardından Tunçelli, kendi stilinde üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kuzey Tunçelli’nin ardından Grigorii Vekovishchev ikinci, Johannes Liebmann ise üçüncü sırada yer aldı.

Aynı organizasyonda geçtiğimiz günlerde 1500 metre serbestte de final yüzen Kuzey, üst üste 3. kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı. Rekortmen sporcu geçtiğimiz sene Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest finalinde suya girmiş ve 7:48.01’lik derecesiyle 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa Gençler şampiyonu olmuştu.