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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. bölüm 2. fragmanı: Yıldız'ın içinin ateşi sönmeden hiç kimseye huzur yok!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 3.bölüm 2.fragmanı yayında. SHOW TV'NİN sevilen dizisinin başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasındaki düşmanlık daha da artarken Şeref Mollaoğlunun Yıldız'ı kaçırma fikri ortalığı daha da karıştıracak gibi duruyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 3.bölüm 2.fragmanı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Show tv ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin son bölümünde neler yaşandı. Yapımcılığını Süreç filmin üstlendiği dizinin fragmanı yayınlandı. Kadıoğulları ve Mollaoğulları arasındaki kızgınlığın giderek artmasıyla birlikte Şeref Mollaoğlu Yıldız'ı kaçırmaya karar veriyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü 28 Eylül Cumartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 2. Bölümünde; Kuzey’in tam yirmi yıl sonra gelen itirafı, Yıldız’ı allak bullak etmiştir. Yirmi yıldır beslediği öfke daha da büyümüş, kini daha da alevlenmiştir. Yıldız, artık saatli bir bomba gibidir. Karadeniz’i Kuzey’e dar etmeye yemin eder. Kuzey, bir yandan fitilini kendi ateşlediği bombaya karşı mücadele ederken bir yandan da kızlarıyla uğraşır. Kızların başına buyruk hareketleri, zaten kendine yer bulamayan Kuzey’i daha da sıkıştırmıştır. Üzerine bir de kız kardeşi Kamer’in yasak aşkı ortaya çıkınca Mollaoğulları ve Kadıoğulları’nın asla küllenmeyen düşmanlığı yeniden alevlenir. Bu yangından en çok nasibini alan da Sefer olur. Kuzey, kendini köyüne kabul ettirmek, kızlarını bir arada tutmak, evini geçindirmek gibi dertlerle uğraşırken iki ailenin düşmanlığı, onun bütün emeklerini boşa çıkarsa da onun yılmaya niyeti yoktur. 

 

 

 

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