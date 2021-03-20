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Kuzey Yıldızı Kuzey (İsmail Demirci) diziden ayrılıyor mu?

Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde; Kuzey’e yeni bir iş bulmak isteyen Yıldız, onu tersaneye getirmişti. Burada işveren ile anlaşan Kuzey, Yıldız’ın yanına gelirken büyük bir patlama yaşanmıştı. Diziseverler merak ediyor: Kuzey Yıldızı Kuzey (İsmail Demirci) diziden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Kuzey Yıldızı Kuzey (İsmail Demirci) diziden ayrılıyor mu?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakterini İsmail Yıldız canlandırıyor. Yeni bölümde Kuzey'in yaşam mücadelesi vermesi dizinin hayranlarını korkuttu. Kuzey Yıldızı Kuzey (İsmail Demirci) diziden ayrılıyor mu?

KUZEY YILDIZI KUZEY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Restorana geri dönen ve Kuzey'e yeni bir iş bulmak isteyen Yıldız, onu tersaneye getirdi. Ancak burada hiç beklemedikleri bir kaza yaşandı. İşveren ile anlaşan Kuzey, Yıldız'ın yanına gelirken tersanede büyük bir patlama gerçekleşti. Kuzey patlamanın etkisiyle yerde yatarken, Yıldız ise baş ucunda gözyaşları içinde kaldı.

İsmail Demirci'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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