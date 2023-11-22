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        Haberler Spor Voleybol Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'e set vermedi - Voleybol Haberleri

        Kuzeyboru: 3 - Galatasaray Daikin: 0 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 20:42 Güncelleme: 22.11.2023 - 20:42
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        Kuzeyboru, Galatasaray Daikin'e set vermedi
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        Salon: Aksaray

        Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

        Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Sarah, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt)

        Galatasaray Daikin: Cuttino, Eggleston, Ayçin Akyol, Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Gneiting (Bihter Yarkın)

        Setler: 25-23, 25-20, 25-16

        Süre: 76 dakika (26, 28, 22)

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