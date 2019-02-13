Kuzgun dizisi oyuncuları kimler? sorusu bu akşam yayın hayatına başlayacak dizi öncesinde araştırılıyor. Barış Arduç'un canlandırdığı Kuzgun'un geçmişte kurulan tuzak sonrasında intikam almak için harekete geçmesinin konu alındığı Kuzgun'da diğer başrol oyuncusu ise Dila karakterine hayat veren Burcu Biricik. İşte Kuzgun oyuncuları...
BARIŞ ARDUÇ (KUZGUN) KİMDİR?
Barış Arduç 9 Ekim 1987'de İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.
İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012),Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.
Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.
BURCU BİRİCİK (DİLA) KİMDİR?
4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya ’da doğdu. 2006 yılında Antalya ’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.
2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi çeken Biricik, 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılında Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. Ardından Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterine hayat verdi. Burcu Biricik 2016 Emre Yetkin ile evlendi.
SETTAR TANRIÖĞEN (DERVİŞ) KİMDİR?
Settar Tanrıöğen 15 Temmuz 1962'de , Denizli'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. 1994'te itibaren pek çok sinema ve dizi projesinde yer almış, ayrıca tiyatro oyunlarında da rol performans göstermiştir.
HATİCE ASLAN (MERYEM) KİMDİR?
Hatice Aslan, 1962’de Sivas’ta doğdu. Sivas Lisesi’nin ardından Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Tiyatro okudu. Mezun olduğu 1983-84 sezonunda Nezihe Araz’ın yazdığı, Kenan Işık’ın yönettiği “Bozkır Güzellemesi” oyununda yer aldı. 1986-1992 yılları arasında İzmir Devlet Tiyatrosu’nda görev aldı. Oğlu Ekin, İzmir’de olduğu bu dönemde dünyaya geldi. 1992 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’na döndü. Yaşar Seyman’ın yazdığı “Hüznün Coşkusu Altındağ” oyununda oynadı. Aynı dönemde Seynan Levent’in proje koordinatörlüğünü yaptığı Ferhunde Hanımlar dizisinde Nejla karakterini canlandırdı. 1995 yılından itibaren 5 yıl kapalı gişe oynayan Yücel Erten’in uyarladığı “Azizname 95” oyununda oynadı. “Gergedan” oyununun ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu’na atandı. “Küçük Adam Ne Oldu Sana” oyunuyla Afife Jale Ödülleri’nde aday gösterildi. Sevgi Sanlı’nın yazdığı “Kaygusuz Abdal” ve Melih Cevdet Anday’ın “Ölümsüzler” oyunlarının ardından Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu. DOT Tiyatrosu’nda 16 kısa oyundan oluşan “Vur/Yağmala/Yeniden” epik oyun serisinde Mahşer bölümünde yer aldı. Yine DOT tiyatrosunda “Pornografi” oyununda oynadı. 2015-2016 sezonunda da Craft Tyatrosu’nda Dario-Fo’nun kadın öykülerinden oluşan “Hepimizin Öyküsü Aynı” oyununda Bir Ana’yı oynadı. Bu oyunla 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde "Seçici Kurul Özel Ödülü”nü aldı. Tiyatro oyunlarının yanı sıra Türk televizyonlarında En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi uzun soluklu dizilerde de rol aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan Üç Maymun'da baş kadın karakter Hacer'i canlandırdı. Bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali’nde, 2. Yeşilçam Ödülleri’nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Daha sonra rol aldığı Vücut filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali’nde yine En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
LEVENT ÜLGEN (RIFAT) KİMDİR?
Ömer Levent Ülgen 8 Ağustos 1962'de, Konya'da doğdu. Ankara İnönü Lisesi'ni, ODTÜ Fizik Bölümü'nü ve daha sonra Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya Erkan Yücel'in Ankara Halk Tiyatrosu'nda başladı. Atçalı Kel Mehmet oyununda figüranlıkla başlayan tiyatro yaşantısına hem çocuklar hem de büyükler için sergilenen çeşitli oyunlarda çok farklı rollerle devam etti.
Erkan Yücel'in ölümünün ardından pek çok sanatçı gibi Ankara Halk Tiyatrosu'ndan koparak Rutkay Aziz yönetimindeki Ankara Sanat Tiyatrosu'na katıldı. Bu tiyatroda çeşitli oyunlarda sahne alırken, Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim görme hakkını kazandı. Mezuniyetinin ardından Devlet Tiyatroları bünyesinde oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde yüksek lisansını tamamladı.
2002'de yayınlanmaya başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisindeki "üçkağıtçı hayırsız damat Kadir" rolüyle tanındı. Bu karakter ve özellikle ağzından düşürmediği "Hallederiz" repliği o kadar çok tuttu ki, hem karakterin hem de Ülgen'in adı bir süre sonra "Hallederiz Kadir"e çıktı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Tülay Bursa ile bir süre evli kalan Ülgen, tiyatro ve sinema çalışmalarına Ankara ve İstanbul'da devam etmektedir. Ayrıca TRT'de yayınlanan Bir Kelime Bir İşlem programını sunmuştur.
Sivil Toplum Kuruluşları'nın çalışmalarında aktif olarak görev alan Ülgen, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin geleneksel Nazım Günleri'nde de, Yılmaz Onay tarafından, okuma tiyatrosu olarak sahnelenen Nâzım Hikmet oyunlarında, 2007 yılından bu yana her yıl gönüllü olarak rol almaktadır. 2008-2012 yılları arası Kanal D'de yayınlanan Akasya Durağı adlı dizide "Sinan Kaya" karakterini canlandırmıştır.2 Şubat 2013'te yayın hayatına başlayan Bizim Okul dizisinde "Kimyacı Sıfırcı Ziya" karakterini canlandırmıştır. 2015'te yayın hayatına başlayan "Kiralık Aşk" dizisinde "Necmi İplikçi" karakterini canlandırmıştır. Son olarak Ata Demirer ile Niyazi Gül Dörtnala filminde oynamıştır.
AYTEK ŞAYAN (ALİ) KİMDİR?
1985 İzmir doğumlu olan oyuncu, 2013 yılı Bilkent Üniversitesinin Tiyatro bölümü mezunudur. İsimsizler dizisinde hayat verdiği Bozan Erol karakteri ile tanınmaya başlayan Aytek Şayan daha sonra da son yılların en başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul’da Lais karakterine hayat vermiştir. Aytek Şayan tiyatrocu yönü ile daha çok tanınır.
CANER ŞAHİN (KARTAL) KİMDİR?
Caner Şahin 1992 yılında Eskişehir'de doğdu. Annesi ve babası emekli öğretmendir ve iki büyük erkek kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği bölümü okumaktayken bu bölümü bırakıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümüne geçmiştir. İlk televizyon deneyimini 2016 yılında Babam ve Ailesi dizisindeki Kadir karakteriyle yapmıştır. Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur ve Erdem Akakçe gibi isimler ile birlikte rol almıştır.
AHSEN EROĞLU (KUMRU) KİMDİR?
26 Mayıs 1993 yılında Tekirdağ'da dünyaya gelen Ahsen Eroğlu, küçük yaşlarda spor eğitimleri almaya başladı. Zaman içinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte tiyatroya başladı ve kendisini bu yönde geliştirme yolunda ilerledi. Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur. 'Anne' dizisinde Duru karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkan Ahsen, bu rolü ile büyük beğeni topladı. Genç oyuncu daha sonra, 'İstanbullu Gelin' dizisinin yeni sezonunda Faruk ve Süreyya’nın kızı 'Yaz' rolünü üstlendi.
ERDAL KÜÇÜKKÖMÜRCÜ (ŞEREF) KİMDİR?
Erdal Küçükkömürcü 1 Nisan 1958'de, Ankara'da doğdu. 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatroları'nda göreve başlamıştır. Daha sonra birçok üniversitede oyunculuk eğitmenliği yapmıştır. 1984-1985 yılları arasında ODTÜ'de seçmeli tiyatro dersi vermiştir. 1998-2002 yılları arasında Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde, 2004-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde, 2005'te Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'nde bulunmuştur. Çeşitli kurumlarda ses, diksiyon, beden dili alanlarında seminerler vermiştir. 2005 yılında Devlet Tiyatroları edebi kurulunda görev almıştır. Çeşitli televizyon ve sinema çalışmaları da yapmakta, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde oyunculuk dersleri vermektedir.
İPEK ERDEM (ŞERMİN) KİMDİR?
İpek Erdem, 1984'te, Bursa'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Bursa Devlet Tiyatrosunda Kazım ile Havva, Osmaniye Kültür Merkezinde ise Hansel ve Gratel adlı oyunlarda yer aldı. Okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması ile Hayat Bilgisi dizisi ilk televizyon deneyimi oldu. Bertuğ Cemil'in Yağmur adlı şarkısına çekilen klipte oynadı.
DERYA BEŞERLER (SEDA) KİMDİR?
Derya Beşerler, 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ablası da ekranların sevilen oyuncularından biri olan Zeynep Beşerler'dir. Derya Beşerler ünlü müzik grubu Gripin'in solisti Birol Namoğlu ile 2015 yılından beri evlidir.
Derya Beşerler, eğitimini Yeditepe Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlamış, ardından da birçok yapımda rol almıştır.
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