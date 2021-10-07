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Türkiye’de 2016 yılında hayata geçen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun şu ana kadar 57.4 milyon TL’lik idari para cezası uyguladığı açıklandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, ‘‘1 Ekim 2021 tarihi itibarı ile; 10715 ihbar, şikayet, başvuru Kuruma ulaştı. Bunlardan 8767 tanesi sonuçlandırıldı. 655 veri ihlal bildirimi Kuruma intikal etti, bu bildirimlerden 135 tanesi Kurum internet sitesinde ilan edildi” dedi.

YURT DIŞINA 4 İZİN

KVKK bünyesinde düzenlenen “Çerezler ve Açık Rıza Bağlamında Güncel Gelişmeler” konulu Çarşamba Semineri’nde konuşan Bilir, şu bilgileri verdi:

“Yapılan incelemeler sonucunda 57 milyon 408 bin Türk Lirası idari yaptırım uygulandı. Diğer taraftan Kurulun görev alanına giren çeşitli konularda 653 hukuki görüş verildi. Öte yandan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 4 taahhütnameye Kurul tarafından izin verildi.’’

BİYOMETRİK VERİLER İÇİN REHBER YAYIMLANDI

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bilir, ‘‘Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler’’ ile ‘‘Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber’’in geçtiğimiz günlerde yayımlandığını, ‘‘unutulma hakkı’’nın daha iyi anlaşılması için de bir broşür hazırlandığını belirterek, ‘‘sertifikasyon’’ ve ‘‘çerezler’’ ile ilgili yapılan çalışmaların da tamamlandığını aktardı.