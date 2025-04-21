KVKK'nın "Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış" kitabı tanıtıldı

KVKK Başkanı Faruk Bilir, kitabın tanıtımı için KVKK Konferans Salonu'ndaki programda, kitabın hazırlıklarına 2023 yılı sonunda hazırlıklarına başlandığını belirterek, eserin yapay zeka teknolojilerinin hukuki, etik, teknik ve sektörel boyutlarını içeren beş ana bölüm ile 15 makaleden oluştuğunu söyledi.

Kitabın 21 akademisyenin katkısıyla hazırlandığı bilgisini paylaşan Bilir, şunları kaydetti:

"2021 yılında yayımladığımız 'Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler' başlıklı çalışmamızda, 6698 sayılı Kanun çerçevesinde veri işleme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinmiştik. 2023 yılında ise 'Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış' başlıklı çalışmayla akademik katkı sunmuştuk. Bugün tanıttığımız kitap, bu sürecin devamı niteliğinde olup, güncel tartışmalara ışık tutacak ve yapay zekaya ilişkin hukuki ve etik yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlayacak."

Kitapta, "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesine Giriş", "Eğitimde Yapay Zeka", "Yapay Zeka Teknolojilerine Etik Yaklaşım", "Sağlık Alanında Yapay Zeka ve Kişisel Veriler" gibi başlıklar altında farklı değerlendirmelerin yer aldığını aktaran Bilir, üretken yapay zeka sistemlerine dair kişisel verilerin korunması açısından hazırlanan rehberin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.