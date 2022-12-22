Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 aylık toplu ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. KYK burs ödemeleri bilindiği gibi kimlik numarasının son hanesine göre yatmaktadır. Peki geçtiğimiz sene aralık ayında başlayan 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK toplu ödeme ne kadar olacak? İşte KYK burs ve kredi toplu ödemelerinin hesaba geçeceği tarih...