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KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK toplu ödeme ne kadar olacak?

KYK öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları 16 Aralık tarihinde açıklandı. Başvuru sonuçlarına göre burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödeme tarihleri ve 3 aylık toplu ödemelerin ne zaman yapılacağını mercek altına aldı. İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üç aylık geriye dönük kredi ve burs ödeme tarihleri...

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  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK toplu ödeme ne kadar, kaç TL olacak?

    Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 aylık toplu ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. KYK burs ödemeleri bilindiği gibi kimlik numarasının son hanesine göre yatmaktadır. Peki geçtiğimiz sene aralık ayında başlayan 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK toplu ödeme ne kadar olacak? İşte KYK burs ve kredi toplu ödemelerinin hesaba geçeceği tarih...
  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK toplu ödeme ne kadar, kaç TL olacak?

    KYK ÜÇ AYLIK TOPLU PARA NE ZAMAN YATACAK?

    KYK 3 aylık burs ödemesinin, geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatması beklenmektedir. 

     
  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK toplu ödeme ne kadar, kaç TL olacak?

    KYK BURS VE KREDİ MİKTARLARI NE KADAR OLDU?

    Lisans öğrencilerinin 850 liradan 1250 liraya, 

    Yüksek lisans öğrencilerinin 1700 liradan 2500 liraya

    Doktora öğrencilerinin 2550 liradan 3750 liraya yükseltildi.
  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK toplu ödeme ne kadar, kaç TL olacak?

    KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.

     
  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK toplu ödeme ne kadar, kaç TL olacak?

    KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.
  • KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yapılacak? KYK toplu ödeme ne kadar, kaç TL olacak?

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