KYK 3. yedek başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK yurt yedek başvurularında 3. alımlar bugün yapılacak. 27 Eylül tarihinde yani bugün sonuçlar açıklanacak. Adaylar KYK 3. yurt yedek başvurusu sonuçlarını sonuc.kyk.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. İşte tüm detaylar...

KYK 3. YEDEK BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

KYK 3. yedek başvuru sonuçları açıklandığı anda sonuc.kyk.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. T.C kimlik numaranız ile sorgulama gerçekleşecek.

KYK BESLENME YARDIMINI ARTIRDI

Barınma, burs/kredi ve eğitim imkanlarının yanı sıra sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için yurtlarda kalan öğrencilere beslenme yardımında da bulunan KYK, yeni eğitim öğretim yılı başında bünyesindeki yurtlarda barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı.

Bu yıl yurt ücretine zam yapmayan KYK, yurtlarında barınan öğrencilere verdiği beslenme yardımını artırdı. Geçtiğimiz yıl sabah kahvaltısı için 3,5 TL ve akşam yemeği için 7,5 TL olmak üzere günlük 11 TL, aylık ise 330 TL olarak uygulanan beslenme yardımı bu yıl günlük 12,5 TL; aylık 375 TL'ye yükseltildi.

17 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak beslenme yardımı sabah kahvaltısı için 4 TL; akşam yemeği için ise 8,5 TL olarak belirlendi.

Kahvaltı yardımı, yurt yemekhanelerinde hafta içi 06.30-13.00, hafta sonları ise 06.30-14.00; akşam yemeği yardımı ise 16.00-23.00 saatleri arasında geçerli olacak.

KYK YEDEK ALIMLARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Yıl içerisinde hizmete açılacak yeni yurtlara da kurumsal internet sitesinden duyuru yapılmak suretiyle yurt başvurusu alınarak öğrenciler yurtlara yerleştirilmeye devam edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ