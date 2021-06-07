KYK borç affı geldi mi? Sorusu milyonlarca üniversite mezunu genç tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile yapılandırma paketi için çalışmalar başladı. Peki, KYK borçları ve faizleri silinecek mi? KYK borç yapılandırma nasıl olacak? KYK vergi borcu yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

AK Parti tarafından meclise sunulan yeni paket, vergi ve prim borcu olan vatandaşlara önemli kolaylıklar sağladığı gibi KYK borcu olan mezunlara da ödeme kolaylığı sağlıyor. 30 Nisan 2021'den önceki borçlar esas alınacak. KYK borçlarına ödeme

kolaylığı sağlanması söz konusu olacaktır.

KYK BORÇLARINA YAPILANDIRMA NE ZAMAN?

Söz konusu düzenlemenin 1-2 hafta içerisinde meclisten geçmesi beklenmektedir. Borçluların ödeme süreçlerine önemli kolaylıklar sağlayan yasa çıktıktan sonra, başvuru yapmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos 2021'e kadar gerekli yerlere müracaat etmesi gerekmektedir. İlk taksitin son ödeme günü ise 30 Eylül olarak duyuruldu. Ancak koşullara göre sürenin uzatılabilme ihtimali de gündemde.

Anaparada herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı yapılandırmada, anaparaya eklenmiş olan gecikme zammı ve faizinde indirim yapılmasını sağlıyor. Geciken süreç için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranının esas alınacağı açıklandı. Bu da, önceki dönemlerde aylık 1.40'lık gecikme faizinden daha düşük bir orandır.

KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına yapılandırma...

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılmalıdır. Online olarak kabul edilen başvuru sonucunda, ekranda e-Devlet giriş seçeneği bulunacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların giriş yaparak talep edilen bilgileri doldurması gerekmektedir. Ödemeler kredi kartı veya havale yolu ile kabul edilmektedir.

Borç ödeme süreci henüz başlamamış olan vatandaşlar ve borçlarını düzenli olarak ödeyen kişiler de ‘turkiye.gov.tr’den e-Devlet şifreleri ile gerekli adımları tamamlayarak borçlarını erteleme talebinde bulunabiliyor. İşsizlik süreci devam eden, lisans veya doktora eğitimine devam eden, askerlik durumu oluşan bireylerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Borçlu tarafından yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamının ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırıldığı durumda, anaparaya eklenecek enflasyon farkının yalnızca yüzde 10'u alınacaktır. Bu da demek oluyor ki, farkın yüzde 90'ı silinecektir. İkinci taksit döneminde borcun kapatılması durumunda enflasyon farkının yalnızca yarısı alınacaktır.

2 ayda bir olan borç ödemeleri 36 ay sürecek olan 18 taksitte kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile kararlaştırılan borcu 6, 9, 12 ve 18 taksitte kapatacak vatandaşlar için sırasıyla yüzde 4.5, 8.3, 10.5 ve 15 olarak uygulanacaktır.